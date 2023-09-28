https://sputniknews.com.tr/20230928/azerbaycanli-milletvekili-ganire-pasayeva-hayatini-kaybetti--1075851742.html

Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti

Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti

Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva, 48 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada Azerbaycanlı doktorlar ve Türkiye'den gelen... 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T21:04+0300

2023-09-28T21:04+0300

2023-09-28T21:12+0300

azerbaycan

ganire paşayeva

öldü

dünya

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Kaynağı bilinmeyen hipotonik durum tanısı ile 24 Eylül'de Bakü'de hastaneye kaldırılan Ganire Paşayeva yaşamını yitirdi.Ailesi tarafından yapılan açıklamada, 23 Eylül’de komaya giren Paşayeva’nın tedavi gördüğü başkent Bakü’deki Merkez Klinik Hastanesi’nde hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada, Azerbaycanlı doktorlar ve Türkiye'den gelen uzman doktorların aldığı tüm önlemlere rağmen, durumu kritik olduğu için yoğun bakıma yerleştirilen milletvekilinin hayatının kurtarılamadığı aktarıldı. Ganire Paşayeva kimdir?Aslen Azerbaycan’ın Tovuz şehrinden olan 48 yaşındaki Paşayeva, 7 yıl boyunca muhabirlik ve sunuculuk yaptı. Paşayev’a 6 Kasım 2005 günü yapılan genel seçimlere bağımsız aday olarak katıldı ve Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Milli Meclisi'ne girdi. Milli Meclis'teki Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler Daimi Komisyonu'nun üyesi olan Paşayeva, aynı zamanda Azerbaycan-Gürcistan Parlamentolar Arası Çalışma Grubu'nun başkanı ve Azerbaycan-Türkiye, Azerbaycan-Hindistan ve Azerbaycan-Japonya Parlamentolar Arası Çalışma Gruplarının üyesiydi. Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde Azerbaycan’ı temsil eden kurula da üye olan Paşayeva, Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı olarak ta görev yapıyordu.

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