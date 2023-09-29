https://sputniknews.com.tr/20230929/aymnin-karari-sonrasi-mtv-2-taksit-odemesi-son-tarihi-ve-gecikme-faiz-orani-belli-oldu-1075865035.html
AYM'nin kararı sonrası ek MTV'nin 2. taksit ödemesi için son tarih ve gecikme faiz oranı belli oldu
AYM'nin kararı sonrası ek MTV'nin 2. taksit ödemesi için son tarih ve gecikme faiz oranı belli oldu
Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası gözler Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2. taksit dönemi ve gecikme faiz oranına çevrildi. MTV 2. taksit ödeme süresi 30... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T11:42+0300
2023-09-29T11:42+0300
2023-09-29T11:54+0300
ekonomi
aym
anayasa mahkemesi (aym)
mtv
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla yapılan ek MTV düzenlemesi, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşınmıştı. AYM, dün ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti. Bu kararın ardından gözler gecikme faiz oranı ve ikinci taksit dönemine çevrildi.Ek MTV'nin ilk taksitinin 6 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyordu. İlk taksit döneminde yaklaşık 13.2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı.30 Kasım'da sona erecekBu dönemi kaçıran araç sahipleri aylık yüzde 2.5 gecikme faizi ile ilk taksiti ödeyebilecek. 2. taksitin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek.Ek MTV ödemesi nereden yapılacak?Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.
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aym, anayasa mahkemesi (aym), mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
aym, anayasa mahkemesi (aym), mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
AYM'nin kararı sonrası ek MTV'nin 2. taksit ödemesi için son tarih ve gecikme faiz oranı belli oldu
11:42 29.09.2023 (güncellendi: 11:54 29.09.2023) Abone ol
Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası gözler Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2. taksit dönemi ve gecikme faiz oranına çevrildi. MTV 2. taksit ödeme süresi 30 Kasım'da sona erecek. Bu dönemi kaçıran araç sahipleri aylık yüzde 2.5 gecikme faizi ile ilk taksiti ödeyebilecek.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla yapılan ek MTV düzenlemesi, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşınmıştı. AYM, dün ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti. Bu kararın ardından gözler gecikme faiz oranı ve ikinci taksit dönemine çevrildi.
Ek MTV'nin ilk taksitinin 6 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyordu. İlk taksit döneminde yaklaşık 13.2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı.
30 Kasım'da sona erecek
Bu dönemi kaçıran araç sahipleri aylık yüzde 2.5 gecikme faizi ile ilk taksiti ödeyebilecek. 2. taksitin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek.
Ek MTV ödemesi nereden yapılacak?
Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.
Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.