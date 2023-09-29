https://sputniknews.com.tr/20230929/aymnin-karari-sonrasi-mtv-2-taksit-odemesi-son-tarihi-ve-gecikme-faiz-orani-belli-oldu-1075865035.html

AYM'nin kararı sonrası ek MTV'nin 2. taksit ödemesi için son tarih ve gecikme faiz oranı belli oldu

AYM'nin kararı sonrası ek MTV'nin 2. taksit ödemesi için son tarih ve gecikme faiz oranı belli oldu

Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası gözler Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2. taksit dönemi ve gecikme faiz oranına çevrildi. MTV 2. taksit ödeme süresi 30... 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T11:42+0300

2023-09-29T11:42+0300

2023-09-29T11:54+0300

ekonomi

aym

anayasa mahkemesi (aym)

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074912177_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_426ef2a750c562ce792b808c103dfe1f.png

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla yapılan ek MTV düzenlemesi, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşınmıştı. AYM, dün ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti. Bu kararın ardından gözler gecikme faiz oranı ve ikinci taksit dönemine çevrildi.Ek MTV'nin ilk taksitinin 6 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyordu. İlk taksit döneminde yaklaşık 13.2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı.30 Kasım'da sona erecekBu dönemi kaçıran araç sahipleri aylık yüzde 2.5 gecikme faizi ile ilk taksiti ödeyebilecek. 2. taksitin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek.Ek MTV ödemesi nereden yapılacak?Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.

https://sputniknews.com.tr/20230928/aymden-ek-mtv-karari-1075833305.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aym, anayasa mahkemesi (aym), mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv)