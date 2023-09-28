https://sputniknews.com.tr/20230928/aymden-ek-mtv-karari-1075833305.html

AYM 'ek MTV' kararını açıkladı

AYM 'ek MTV' kararını açıkladı

Anayasa Mahkemesi, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören Kanun hükmünün iptal istemini oy birliğiyle reddetti. Ağustos ayının da ödenmeyen... 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T12:25+0300

2023-09-28T12:25+0300

2023-09-28T13:16+0300

ekonomi

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

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Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin iptaline ilişkin kararını açıkladı. AYM, motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin hem iptali hem de yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu inceledi.Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin alınmasını öngören Kanun hükmünün iptal istemi oy birliğiyle reddedildi. Yüksek Mahkeme, Kanun'un, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı kadar ek vergi ödenmesini düzenleyen 1. maddesinin ilgili hükümlerinin Anayasa'ya uygun olduğuna ve iptal isteminin reddine karar verdi.Kararın gerekçesi duyurulduOy birliğiyle alanına kararın gerekçesi de açıklandı. Mahkemenin oy birliğiyle aldığı kararının gerekçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomik kayıplarının büyüklüğünün dikkate alındığı, bu sebeple ek MTV alınmasının Anayasa'ya uygun olduğu sonucuna vardığı belirtildi.Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'taki 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgenin finansman ihtiyacının karşılanması için çıkarılan yasa ile bir defaya mahsus olmak üzere ihdas edilen ek MTV'nin, 2023 yılı Ağustos ve Kasım aylarında iki eşit taksitte ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştı.30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyorAnayasa Mahkemesi'nin düzenlemeye onay vermesinin ardından, ek MTV'nin ilk taksitini yatırmayanlar faiziyle ödeme yapacak. İkinci taksiti kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.Ne olmuştu?CHP, 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, "ek motorlu taşıtlar vergisi" alınmasını öngören 1. maddesinin bazı hükümlerinin iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230922/ek-mtvnin-iptal-davasinda-kritik-tarih-belli-oldu-1075671032.html

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