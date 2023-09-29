https://sputniknews.com.tr/20230929/amanos-daglarinda-orman-yangini-1075877875.html

Amanos Dağları'nda orman yangını

Amanos Dağları'nda orman yangını

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T17:56+0300

2023-09-29T17:56+0300

2023-09-29T17:56+0300

türkiye

orman yangını

hatay

amanos dağları

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Amanos Dağları'nın Ceylandere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankı ve 60 personelle müdahale edildi.Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230925/eskisehir-mugla-ve-manisada-orman-yangini-1075753822.html

türkiye

hatay

amanos dağları

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orman yangını, hatay, amanos dağları