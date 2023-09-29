https://sputniknews.com.tr/20230929/amanos-daglarinda-orman-yangini-1075877875.html
Amanos Dağları'nda orman yangını
Amanos Dağları'nda orman yangını
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T17:56+0300
2023-09-29T17:56+0300
2023-09-29T17:56+0300
türkiye
orman yangını
hatay
amanos dağları
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Amanos Dağları'nın Ceylandere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankı ve 60 personelle müdahale edildi.Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230925/eskisehir-mugla-ve-manisada-orman-yangini-1075753822.html
türkiye
hatay
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orman yangını, hatay, amanos dağları
orman yangını, hatay, amanos dağları
Amanos Dağları'nda orman yangını
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Amanos Dağları'nın Ceylandere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankı ve 60 personelle müdahale edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.