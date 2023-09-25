https://sputniknews.com.tr/20230925/eskisehir-mugla-ve-manisada-orman-yangini-1075753822.html
Eskişehir, Muğla ve Manisa'da orman yangını
Eskişehir, Muğla ve Manisa'da orman yangını
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi, Muğla'nın Menteşe ilçesi sınırları içinde kalan Gökova Körfezi'nde ve Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T16:52+0300
2023-09-25T16:52+0300
2023-09-25T16:52+0300
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Eskişehir, Muğla ve Manisa'da orman yangını
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Ayrıntılar geliyor
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi, Muğla'nın Menteşe ilçesi sınırları içinde kalan Gökova Körfezi'nde ve Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere müdahale sürüyor.