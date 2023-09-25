Eskişehir, Muğla ve Manisa'da orman yangını

ABD’li emekli albay: Rusya'ya karşı çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz

Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’dan BMGK’da reform talebi

Alman uzman: Zelenskiy ABD’den en fazla 6 ay daha yardım alabilir

ABD’li gazeteci: Zelenskiy’in ‘çocukça’ davranışları onu Batı'nın yardımından mahrum bırakabilir

ABD’li emekli albay: Rusya'ya karşı çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz

Batı basını: ABD ve Ukrayna ‘karşı saldırının’ başarısızlığı nedeniyle strateji değiştirmek zorunda

Eski CIA analisti: Washington Kiev'e olan ilgisini kaybetti

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Batı basını: Ukrayna ve Batılı müttefikleri tamamen yıpratıcı bir savaşa hazır değil