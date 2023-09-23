https://sputniknews.com.tr/20230923/istanbulda-ormanlik-alanda-yangin-cikti-1075715315.html

İstanbul'da ormanlık alanda yangın çıktı

İstanbul'da ormanlık alanda yangın çıktı

İstanbul Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T20:52+0300

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türkiye

orman yangını

çekmeköy

istanbul

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Çekmeköy'de ormanlık alanda yangın meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

türkiye

çekmeköy

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orman yangını, çekmeköy, istanbul