https://sputniknews.com.tr/20230923/istanbulda-ormanlik-alanda-yangin-cikti-1075715315.html
İstanbul'da ormanlık alanda yangın çıktı
İstanbul'da ormanlık alanda yangın çıktı
İstanbul Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T20:52+0300
2023-09-23T20:52+0300
2023-09-23T20:53+0300
türkiye
orman yangını
çekmeköy
istanbul
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Çekmeköy'de ormanlık alanda yangın meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
türkiye
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orman yangını, çekmeköy, istanbul
orman yangını, çekmeköy, istanbul
İstanbul'da ormanlık alanda yangın çıktı
20:52 23.09.2023 (güncellendi: 20:53 23.09.2023) Abone ol
İstanbul Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Çekmeköy'de ormanlık alanda yangın meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.