https://sputniknews.com.tr/20230929/abd-temsilciler-meclisi-ukraynaya-yapilacak-yardimi-ayri-bir-yasayla-onayladi-1075865853.html

ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya yapılacak yardımı ayrı bir yasayla onayladı

ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya yapılacak yardımı ayrı bir yasayla onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinden ayrılarak yeni bir tasarı haline getirilen ve Ukrayna'ya 300 milyon dolar yeni yardım... 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T19:21+0300

2023-09-29T19:21+0300

2023-09-30T01:23+0300

ukrayna krizi

abd

abd temsilciler meclisi

abd kongresi

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

ukrayna

ukrayna krizi

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ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapılmasına yönelik tasarıyı kabul etti.Söz konusu ödeneğin daha önce Pentagon'un taslak bütçesinin bir parçası olduğu ancak daha kolay geçmesi için ayrı bir belgede yer aldığı belirtildi. Tasarı 311 kongre üyesi tarafından desteklenirken 117 üye ise karşı oy kullandı. Toplam tutarın 280 milyonu, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi kapsamında askeri yardım ile savunma sanayisinden veya ABD'li ortaklardan satın alımlara tahsis edilecek.Tahsis edilen fonların kullanımını denetlemek için de 20 milyonun daha ayrılması gerektiğini belirtildi.Buna ek olarak Meclis, Ukrayna'ya yardımın çıkarıldığı Savunma Bakanlığı bütçesi için de ayrı bir oylama yaptı. Kongre üyelerinin 218'i Pentagon'un finansmanına ilişkin projeyi desteklerken 210'u buna karşı çıktı.Askeri ödenekler Alt Komitesi'nin internet sitesinde yayınlanan bir belgeye göre, bu bütçede Çin'le mücadeleye yönelik tedbirlere öncelik verilirken bu mücadelenin ilk sırasında Tayvan için "tarihsel olarak önemli güvenlik yatırımlar" yer aldığının altı çizildi.Bununla birlikte, bu tasarının Meclis'ten geçmesi Kongre'nin hükümeti 'kapatma' ihtimalinin önlenmesine yardımcı olmayabileceğini zira tarafların pozisyonlarının çok farklı olduğunu belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230303/new-york-times-amerikalilar-ukraynaya-destekten-yoruldu-1067741279.html

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abd, abd temsilciler meclisi, abd kongresi, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, ukrayna krizi