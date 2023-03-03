https://sputniknews.com.tr/20230303/new-york-times-amerikalilar-ukraynaya-destekten-yoruldu-1067741279.html

New York Times: Amerikalılar Ukrayna’ya destekten yoruldu

New York Times: Amerikalılar Ukrayna’ya destekten yoruldu

The New York Times’ın (NYT) haberine göre, ABD Kongresi’nde, Ukrayna’ya askeri ve mali yardımın artırılmasının destekçileri, vergi mükelleflerinin 'yurt dışına... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T01:01+0300

2023-03-03T01:01+0300

2023-03-03T01:05+0300

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NYT'de yer alan haberde, Associated Press (AP) ve araştırma şirketi NORC’un gerçekleştirdiği çalışmanın sonuçlarına yer veriliyor. Araştırmaya göre, Ukrayna’ya yardımı destekleyen Amerikalıların oranı geçen ayın mayıs ayında yüzde 60 iken şu anda yüzde 48’e düştü. Pew Research Center’ın gerçekleştirdiği ankette ise ABD’nin Ukrayna’ya aşırı yardım ettiğini düşünen Amerikalıların oranı, bir yıl önce yüzde 7 iken geçen ay yüzde 26’a yükseldi.Cumhuriyetçi Parti’nin strateji uzmanı ve Eski ABD Başkan Danışmanı Andy Surabian, NYT’ye açıklamasında, “Her dış müdahalede böyle oluyor. İlk aylarda her zaman popüler oluyor. İnsanlar, Rusya'nın yaptıklarını beğenmiyor, bunun korkunç olduğunu düşünüyor. Ancak zamanla, özellikle bu ülkede, savaş yorgunluğu gerçek bir şey haline geliyor, seçmenler Ukrayna’da olup bitenleri kendi güvenlikleriyle ilişkilendirmiyor” dedi.Diğer yandan Fox’un araştırmasına göre, ABD Başkanı Joe Biden’in Ukrayna ziyaretinin ardından eylemlerine verilen destek oranı yüzde 40’tan yüzde 48’e yükseldi.Ancak Biden’in Ukrayna ve Polonya’da sergilediği 'yiğitliğe' rağmen, ABD’nin Ukrayna politikasının önemli ölçüde değiştiği ve bu gerçeğin Beyaz Saray’ı endişelendirdiği kaydedildi.Şimdiden ABD Kongresi’nde, Ukrayna’ya destek konusunda bölünmenin gözlemlendiği belirtilirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy’nin Ukrayna’ya desteğin artırılmasına şiddetle karşı çıktığı, 'sağcı' Cumhuriyetçilerin büyük kısmının ona destek verdiği anımsatıldı.Cumhuriyetçilerin ve Demokratların Ukrayna’ya destek konusunda birleşmesi önündeki bir engelin daha, başkanlık yarışı olduğu kaydedildi. Surabian’ın görüşüne göre, Joe Biden ve Donald Trump arasındaki rövanş, Ukrayna’ya destek konusunda ulusal tartışmaları şiddetlendirecek ve muhtemelen 'ikisi arasında en önemli konu' bu olacak.Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi’nden (CNAS) Andrea Kendall-Taylor, “ABD desteği zamanla azalırsa büyük ihtimalle kendimizi, Rusya’nın yenilginin pençesinden zaferi kaptığı en kötü dünyada bulacağız” yorumunda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230302/zaharova-blinkenin-lavrov-ile-gorusmesine-iliskin-aciklamasi-profesyonellikten-uzak-bir-tutum-1067737057.html

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