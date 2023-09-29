https://sputniknews.com.tr/20230929/abd-disisleri-bakanligi-hukumetin-kapanma-hazirliklarina-iliskin-bilgi-verdi-1075866398.html

ABD Dışişleri Bakanlığı, hükümetin 'kapanma' hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, hükümetin 'kapanma' hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, hükümetin 1 Ekim'den itibaren kapanma ihtimaline karşı hazırlık yaptığını açıkladı. 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T22:43+0300

2023-09-29T22:43+0300

2023-09-29T22:43+0300

dünya

abd

kapanma

matthew miller

joe biden

amerika birleşik devletleri

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği brifingde, 1 Ekim'de başlayacak olası bir hükümet kapanmasına (shutdown) karşın hazırlık yaptıklarını açıkladı."Kapanma olması halinde uygulanacak bir acil durum planımız var."Miller'ın belirttiğine göre üzerinde çalışılan eylem planı, hükümetin kısmen askıya alınması olasılığını da dikkate alıyor. Sözcü Miller açıklamasında ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde hangi yapıların ulusal güvenlik için gerekli olduğu için faaliyet göstermeye devam edeceğini ve hangilerinin askıya alınacağını belirleyeceğini de sözlerine ekledi.Perşembe günü Washington Post, ele geçirdiği bir posta listesine dayanarak ABD makamlarının hükümet çalışanlarını yaklaşan askıya alma konusunda bilgilendirmeye başladığını ve maaşlarında olası bir kesinti konusunda uyardığını bildirmişti. Önceki gün ise Başkan Joe Biden, olası bir kapanmanın uzun vadede ülke için feci sonuçlara yol açabileceğini söyleyerek bunun nasıl önleneceğini bilmediğini de itiraf etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230512/abd-kongresi-butce-ofisi-temerrut-riskine-karsi-uyardi-1071011790.html

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abd, kapanma, matthew miller, joe biden, amerika birleşik devletleri