https://sputniknews.com.tr/20230929/abd-disisleri-bakanligi-hukumetin-kapanma-hazirliklarina-iliskin-bilgi-verdi-1075866398.html
ABD Dışişleri Bakanlığı, hükümetin 'kapanma' hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi
ABD Dışişleri Bakanlığı, hükümetin 'kapanma' hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi
ABD Dışişleri Bakanlığı, hükümetin 1 Ekim'den itibaren kapanma ihtimaline karşı hazırlık yaptığını açıkladı. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T22:43+0300
2023-09-29T22:43+0300
2023-09-29T22:43+0300
dünya
abd
kapanma
matthew miller
joe biden
amerika birleşik devletleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0e/1075480667_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_bcdcd34c30205165806fe77935a4d3c4.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği brifingde, 1 Ekim'de başlayacak olası bir hükümet kapanmasına (shutdown) karşın hazırlık yaptıklarını açıkladı."Kapanma olması halinde uygulanacak bir acil durum planımız var."Miller'ın belirttiğine göre üzerinde çalışılan eylem planı, hükümetin kısmen askıya alınması olasılığını da dikkate alıyor. Sözcü Miller açıklamasında ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde hangi yapıların ulusal güvenlik için gerekli olduğu için faaliyet göstermeye devam edeceğini ve hangilerinin askıya alınacağını belirleyeceğini de sözlerine ekledi.Perşembe günü Washington Post, ele geçirdiği bir posta listesine dayanarak ABD makamlarının hükümet çalışanlarını yaklaşan askıya alma konusunda bilgilendirmeye başladığını ve maaşlarında olası bir kesinti konusunda uyardığını bildirmişti. Önceki gün ise Başkan Joe Biden, olası bir kapanmanın uzun vadede ülke için feci sonuçlara yol açabileceğini söyleyerek bunun nasıl önleneceğini bilmediğini de itiraf etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230512/abd-kongresi-butce-ofisi-temerrut-riskine-karsi-uyardi-1071011790.html
amerika birleşik devletleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0e/1075480667_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_875afd22f20b5819965a729be056ddc2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, kapanma, matthew miller, joe biden, amerika birleşik devletleri
abd, kapanma, matthew miller, joe biden, amerika birleşik devletleri
ABD Dışişleri Bakanlığı, hükümetin 'kapanma' hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı, hükümetin 1 Ekim'den itibaren kapanma ihtimaline karşı hazırlık yaptığını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği brifingde, 1 Ekim'de başlayacak olası bir hükümet kapanmasına (shutdown) karşın hazırlık yaptıklarını açıkladı.
"Kapanma olması halinde uygulanacak bir acil durum planımız var."
Miller'ın belirttiğine göre üzerinde çalışılan eylem planı, hükümetin kısmen askıya alınması olasılığını da dikkate alıyor.
Sözcü Miller açıklamasında ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde hangi yapıların ulusal güvenlik için gerekli olduğu için faaliyet göstermeye devam edeceğini ve hangilerinin askıya alınacağını belirleyeceğini de sözlerine ekledi.
Perşembe günü Washington Post, ele geçirdiği bir posta listesine dayanarak ABD makamlarının hükümet çalışanlarını yaklaşan askıya alma konusunda bilgilendirmeye başladığını ve maaşlarında olası bir kesinti konusunda uyardığını bildirmişti. Önceki gün ise Başkan Joe Biden, olası bir kapanmanın uzun vadede ülke için feci sonuçlara yol açabileceğini söyleyerek bunun nasıl önleneceğini bilmediğini de itiraf etmişti.