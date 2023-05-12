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ABD Kongresi Bütçe Ofisi temerrüt riskine karşı uyardı
ABD Kongresi Bütçe Ofisi temerrüt riskine karşı uyardı
ABD Kongresi Bütçe Ofisi, haziranın ilk yarısı için temerrüt riskine dikkati çekerek "Hazinenin nakdi ve olağanüstü tedbirleri tükenmeden borç limiti... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T20:43+0300
2023-05-12T20:46+0300
ekonomi
abd kongresi bütçe ofisi (cbo)
abd
abd
borç limiti
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ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), borç limitinin artırılmaması halinde haziran ayının ilk iki haftasında hükümetin borçlarını ödeyememesine ilişkin "önemli bir risk" olduğunu bildirdi.CBO, "Federal Borç ve Yasal Sınır" başlıklı yeni bir rapor yayımladı.Raporda, borç limitinin değişmeden kalması halinde haziran ayının ilk iki haftasında bir noktada hükümetin tüm borçlarını ödeyememesine ilişkin "önemli bir riskin" olduğunun tahmin edildiği aktarıldı.Hazinenin fonları haziran başında tükense bile hükümetin süren operasyonlarının ne ölçüde finanse edilebileceğinin mayıs ayı boyunca belirsizliğini koruyacağı belirtilen raporda, "Hazinenin nakdi ve olağanüstü tedbirleri tükenmeden borç limiti yükseltilmez veya askıya alınmazsa hükümet, bazı faaliyetler için ödemeleri ertelemek, borç yükümlülüklerini yerine getirmemek veya her ikisini birden yapmak zorunda kalacaktır" değerlendirmesinde bulunuldu.'Hazine, hükümet operasyonlarını en azından temmuz sonuna kadar finanse edebilir'Raporda, Hazinenin nakdi ve olağanüstü önlemlerinin hükümeti 15 Haziran'a kadar finanse etmek için yeterli olması halinde beklenen üç aylık vergi gelirleri ve ek olağanüstü önlemlerin, hükümetin operasyonlarını en azından temmuz ayı sonuna kadar finanse etmeyi sürdürmesine izin verebileceği kaydedildi.Borç limitinin yükseltilmesi veya askıya alınmasına yönelik yasa çıkana kadar Hazine'nin nakit dengesini ve mevcut olağanüstü önlemlerini süren hükümet faaliyetlerini finanse etmek için kullanması gerektiği vurgulanan raporda, Hazinenin borç vermeden devlet operasyonlarını finanse etmeyi sürdürebileceği süreyi uzatmak için nakit bakiyesini azaltabileceğinin altı çizildi.Raporda, 30 Nisan itibarıyla Hazinenin 316 milyar dolar nakdi ve olağanüstü önlemler altında 41 milyar dolarlık kullanılabilir borçlanma kapasitesinin olduğu aktarıldı.'Hükümetin 2023 Mali Yılı sonuna kadar 2,2 trilyon dolara yakın kaynağa ihtiyacı olacak'Mayıs ayı için finansman ihtiyacının 200 milyar dolar ile 300 milyar dolar arasında olduğunun tahmin edildiği belirtilen raporda, haziran ayında ise 75 milyar dolar ile 100 milyar dolar arasında olmasının beklendiği bildirildi.Raporda, Hazinenin 1 Haziran'da sosyal güvenlik ile askeri personel ve kamu çalışanlarına yönelik ödemeler için yaklaşık 25 milyar dolarlık ödeme yapacağı kaydedildi.Ayrıca raporda, ABD hükümetinin 30 Eylül'de sona erecek 2023 Mali Yılı'nın sonuna kadar operasyonlarını finanse etmek için muhtemelen 1,9 trilyon dolar ile 2,2 trilyon dolar arasında kaynağa ihtiyaç duyacağının tahmin edildiği aktarıldı.'Bu yıla ilişkin bütçe açığı tahmininde revizyon'Öte yandan, CBO tarafından yayımlanan diğer raporda ise bütçe tahminlerinde revizyona gidildi.Raporda, 2023 Mali Yılı için bütçe açığı tahmininin şubat ayındaki tahminlere kıyasla 130 milyar dolar artırılarak 1,5 trilyon dolara çıkarıldığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230512/abdde-temerrut-tehdidi-surerken-19-ulkenin-daha-katilmasi-beklenen-brics-dolari-tahtindan-eder-mi-1071011104.html
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abd kongresi bütçe ofisi (cbo), abd, abd, borç limiti
abd kongresi bütçe ofisi (cbo), abd, abd, borç limiti

ABD Kongresi Bütçe Ofisi temerrüt riskine karşı uyardı

20:43 12.05.2023 (güncellendi: 20:46 12.05.2023)
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 ABD Kongresi, aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle tekrar demir çitle çevrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
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ABD Kongresi Bütçe Ofisi, haziranın ilk yarısı için temerrüt riskine dikkati çekerek "Hazinenin nakdi ve olağanüstü tedbirleri tükenmeden borç limiti yükseltilmez veya askıya alınmazsa hükümet, bazı faaliyetler için ödemeleri ertelemek, borç yükümlülüklerini yerine getirmemek veya her ikisini birden yapmak zorunda kalacaktır" ifadelerini kullandı.
ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), borç limitinin artırılmaması halinde haziran ayının ilk iki haftasında hükümetin borçlarını ödeyememesine ilişkin "önemli bir risk" olduğunu bildirdi.
CBO, "Federal Borç ve Yasal Sınır" başlıklı yeni bir rapor yayımladı.
Raporda, borç limitinin değişmeden kalması halinde haziran ayının ilk iki haftasında bir noktada hükümetin tüm borçlarını ödeyememesine ilişkin "önemli bir riskin" olduğunun tahmin edildiği aktarıldı.
Hazinenin fonları haziran başında tükense bile hükümetin süren operasyonlarının ne ölçüde finanse edilebileceğinin mayıs ayı boyunca belirsizliğini koruyacağı belirtilen raporda, "Hazinenin nakdi ve olağanüstü tedbirleri tükenmeden borç limiti yükseltilmez veya askıya alınmazsa hükümet, bazı faaliyetler için ödemeleri ertelemek, borç yükümlülüklerini yerine getirmemek veya her ikisini birden yapmak zorunda kalacaktır" değerlendirmesinde bulunuldu.

'Hazine, hükümet operasyonlarını en azından temmuz sonuna kadar finanse edebilir'

Raporda, Hazinenin nakdi ve olağanüstü önlemlerinin hükümeti 15 Haziran'a kadar finanse etmek için yeterli olması halinde beklenen üç aylık vergi gelirleri ve ek olağanüstü önlemlerin, hükümetin operasyonlarını en azından temmuz ayı sonuna kadar finanse etmeyi sürdürmesine izin verebileceği kaydedildi.
Borç limitinin yükseltilmesi veya askıya alınmasına yönelik yasa çıkana kadar Hazine'nin nakit dengesini ve mevcut olağanüstü önlemlerini süren hükümet faaliyetlerini finanse etmek için kullanması gerektiği vurgulanan raporda, Hazinenin borç vermeden devlet operasyonlarını finanse etmeyi sürdürebileceği süreyi uzatmak için nakit bakiyesini azaltabileceğinin altı çizildi.
Raporda, 30 Nisan itibarıyla Hazinenin 316 milyar dolar nakdi ve olağanüstü önlemler altında 41 milyar dolarlık kullanılabilir borçlanma kapasitesinin olduğu aktarıldı.

'Hükümetin 2023 Mali Yılı sonuna kadar 2,2 trilyon dolara yakın kaynağa ihtiyacı olacak'

Mayıs ayı için finansman ihtiyacının 200 milyar dolar ile 300 milyar dolar arasında olduğunun tahmin edildiği belirtilen raporda, haziran ayında ise 75 milyar dolar ile 100 milyar dolar arasında olmasının beklendiği bildirildi.
Raporda, Hazinenin 1 Haziran'da sosyal güvenlik ile askeri personel ve kamu çalışanlarına yönelik ödemeler için yaklaşık 25 milyar dolarlık ödeme yapacağı kaydedildi.
Ayrıca raporda, ABD hükümetinin 30 Eylül'de sona erecek 2023 Mali Yılı'nın sonuna kadar operasyonlarını finanse etmek için muhtemelen 1,9 trilyon dolar ile 2,2 trilyon dolar arasında kaynağa ihtiyaç duyacağının tahmin edildiği aktarıldı.

'Bu yıla ilişkin bütçe açığı tahmininde revizyon'

Öte yandan, CBO tarafından yayımlanan diğer raporda ise bütçe tahminlerinde revizyona gidildi.
Raporda, 2023 Mali Yılı için bütçe açığı tahmininin şubat ayındaki tahminlere kıyasla 130 milyar dolar artırılarak 1,5 trilyon dolara çıkarıldığı bildirildi.
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