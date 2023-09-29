ABD basını: Ukrayna'ya gönderilen Batı tankları bataklığa saplanacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ek MTV vergisinde kritik gün
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekildi
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Okullarda imamlar mı görevlendirilecek?
15:06
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Global Hawk İHA’larının imha edilmesi Ukrayna’nın Kırım’a saldırma riskini azaltacak
17:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray'dan itiraf: Askeri yardımı kesmemiz, Ukrayna'nın muharebe kabiliyetlerine zarar verecek
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonotları taşıyan Soyuz MS-23 Dünya'ya döndü
18:37
2 dk
SESLİ HABER
Öldüğü iddia edilen Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov'dan açıklama
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski ABD subayı: “Ukrayna ABD için sadece bir piyon”
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, 23 İngiliz vatandaşını yaptırım listesine ekledi: 'Kiev'deki Neo-Nazi rejimine destek sürüyor'
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Rusya’yla yeni enerji kontratlar imzalamayı planlamıyoruz
19:45
1 dk
SESLİ HABER
Mısır lideri Sisi: Ukrayna’da siyasi çözüme destek veriyoruz
20:00
1 dk
SESLİ HABER
NATO'nun genişlemesinden Putin'i sorumlu tutan Clinton'a Kremlin'den yanıt
20:15
1 dk
SESLİ HABER
İsviçre makamları, Ukrayna'ya silah ihraç edilmesi ile ilgili girişimi reddetti
20:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD: Şirketlerimize Rusya’da faaliyetlerini durdurmaya zorlamıyoruz
20:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna Batı'dan İran’ı, Suriye’yi ve Rusya'yı vurabilecek füze istedi
15:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li subay: ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik stratejisi yok
15:33
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Ukrayna’nın karşı taarruzunda Batı’nın beklentileri gerçekleşmedi
15:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230929/abd-basini-ukraynaya-gonderilen-bati-tanklari-batakliga-saplanacak-1075840398.html
ABD basını: Ukrayna'ya gönderilen Batı tankları bataklığa saplanacak
ABD basını: Ukrayna'ya gönderilen Batı tankları bataklığa saplanacak
ABD'li New York Times (NYT) gazetesi, karşı saldırıyı yavaşlatmanın Kiev’in aleyhine olduğunu vurguladığı haberinde, ekim ayındaki şiddetli yağmurların Ukrayna... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T01:02+0300
2023-09-29T01:02+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
tank
leopard 2a4 tipi tank
abrams tankı
challenger 2
abd
ingiltere
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/04/1054444694_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_fcd2f4c8680cc5c070bbc050751bab3f.jpg
Karşı saldırıların yoğunlaştığı bölgelerde mevsimsellik gereği önümüzdeki ay şiddetli yağmurların bekleneceğine dikkat çekilen makalede, çamurlu ve bataklık araziyle birlikte yıpranmış yolların yakın zamanda gelecek ABD üretimi Abrams tankları ve İngiliz Challenger gibi ağır ekipmanların kullanımını engelleyebileceğinin altı çizildi.“Her yerin çamur olduğu ve bataklığa dönüşen arazilerde 75 tonluk Challenger'ınız varsa, kolayca batacaktır” ifadelerini kullanan NYT, makalesinde Kiev’in karşı saldırısının hızını yavaşlatmanın Ukrayna için çok büyük riskler taşıdığına vurgu yaptı.Makalenin yazarları, Ukrayna ordusunun önemli bir bölgeyi yeniden ele geçirmekte başarısız olması durumunda Batı'daki siyasi irade eksikliği ve daha fazla silah sağlama konusundaki isteksizlik nedeniyle zor durumda kalacağını belirtirken, özellikle de yeni silah üretim ve sevkiyatlarının yıllar sürebileceği göz önüne alındığında Kiev’e desteğin zayıflayacağını aktardı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dört aydır Yuzhnodonetsk, Artemovsk ve Zaporijya istikametlerinde NATO tarafından eğitilen ve Batı ülkelerinin sağladığı silahlarla donatılmış birliklerini uzun süredir reklamını yaptığı karşı saldırısında kullanırken, bu süre zarfında herhangi bir sonuç elde edemediği kaydediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230923/abrams-tanklari-uzun-omurlu-olmayacak-1075704208.html
ukrayna
ingiltere
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/04/1054444694_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_47978288b16c39ad9f9527c98afa9e3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, tank, leopard 2a4 tipi tank, abrams tankı, challenger 2, abd, ingiltere, rusya
ukrayna, ukrayna krizi, tank, leopard 2a4 tipi tank, abrams tankı, challenger 2, abd, ingiltere, rusya

ABD basını: Ukrayna'ya gönderilen Batı tankları bataklığa saplanacak

01:02 29.09.2023
© Sputnik / Виктор АнтонюкRusya'nın özel DOnbass operasyonu
Rusya'nın özel DOnbass operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2023
© Sputnik / Виктор Антонюк
Abone olTelegram
ABD'li New York Times (NYT) gazetesi, karşı saldırıyı yavaşlatmanın Kiev’in aleyhine olduğunu vurguladığı haberinde, ekim ayındaki şiddetli yağmurların Ukrayna ordusuna gönderilen Batı tanklarını kullanmasını önleyeceğini yazdı.
Karşı saldırıların yoğunlaştığı bölgelerde mevsimsellik gereği önümüzdeki ay şiddetli yağmurların bekleneceğine dikkat çekilen makalede, çamurlu ve bataklık araziyle birlikte yıpranmış yolların yakın zamanda gelecek ABD üretimi Abrams tankları ve İngiliz Challenger gibi ağır ekipmanların kullanımını engelleyebileceğinin altı çizildi.
Her yerin çamur olduğu ve bataklığa dönüşen arazilerde 75 tonluk Challenger'ınız varsa, kolayca batacaktır” ifadelerini kullanan NYT, makalesinde Kiev’in karşı saldırısının hızını yavaşlatmanın Ukrayna için çok büyük riskler taşıdığına vurgu yaptı.
Makalenin yazarları, Ukrayna ordusunun önemli bir bölgeyi yeniden ele geçirmekte başarısız olması durumunda Batı'daki siyasi irade eksikliği ve daha fazla silah sağlama konusundaki isteksizlik nedeniyle zor durumda kalacağını belirtirken, özellikle de yeni silah üretim ve sevkiyatlarının yıllar sürebileceği göz önüne alındığında Kiev’e desteğin zayıflayacağını aktardı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dört aydır Yuzhnodonetsk, Artemovsk ve Zaporijya istikametlerinde NATO tarafından eğitilen ve Batı ülkelerinin sağladığı silahlarla donatılmış birliklerini uzun süredir reklamını yaptığı karşı saldırısında kullanırken, bu süre zarfında herhangi bir sonuç elde edemediği kaydediliyor.
M1 Abrams tankları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2023
Ukrayna krizi
'Abrams tankları uzun ömürlü olmayacak'
23 Eylül, 13:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала