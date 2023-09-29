https://sputniknews.com.tr/20230929/abd-basini-ukraynaya-gonderilen-bati-tanklari-batakliga-saplanacak-1075840398.html
ABD basını: Ukrayna'ya gönderilen Batı tankları bataklığa saplanacak
ABD basını: Ukrayna'ya gönderilen Batı tankları bataklığa saplanacak
ABD'li New York Times (NYT) gazetesi, karşı saldırıyı yavaşlatmanın Kiev’in aleyhine olduğunu vurguladığı haberinde, ekim ayındaki şiddetli yağmurların Ukrayna... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T01:02+0300
2023-09-29T01:02+0300
2023-09-29T01:02+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
tank
leopard 2a4 tipi tank
abrams tankı
challenger 2
abd
ingiltere
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/04/1054444694_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_fcd2f4c8680cc5c070bbc050751bab3f.jpg
Karşı saldırıların yoğunlaştığı bölgelerde mevsimsellik gereği önümüzdeki ay şiddetli yağmurların bekleneceğine dikkat çekilen makalede, çamurlu ve bataklık araziyle birlikte yıpranmış yolların yakın zamanda gelecek ABD üretimi Abrams tankları ve İngiliz Challenger gibi ağır ekipmanların kullanımını engelleyebileceğinin altı çizildi.“Her yerin çamur olduğu ve bataklığa dönüşen arazilerde 75 tonluk Challenger'ınız varsa, kolayca batacaktır” ifadelerini kullanan NYT, makalesinde Kiev’in karşı saldırısının hızını yavaşlatmanın Ukrayna için çok büyük riskler taşıdığına vurgu yaptı.Makalenin yazarları, Ukrayna ordusunun önemli bir bölgeyi yeniden ele geçirmekte başarısız olması durumunda Batı'daki siyasi irade eksikliği ve daha fazla silah sağlama konusundaki isteksizlik nedeniyle zor durumda kalacağını belirtirken, özellikle de yeni silah üretim ve sevkiyatlarının yıllar sürebileceği göz önüne alındığında Kiev’e desteğin zayıflayacağını aktardı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dört aydır Yuzhnodonetsk, Artemovsk ve Zaporijya istikametlerinde NATO tarafından eğitilen ve Batı ülkelerinin sağladığı silahlarla donatılmış birliklerini uzun süredir reklamını yaptığı karşı saldırısında kullanırken, bu süre zarfında herhangi bir sonuç elde edemediği kaydediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230923/abrams-tanklari-uzun-omurlu-olmayacak-1075704208.html
ukrayna
ingiltere
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/04/1054444694_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_47978288b16c39ad9f9527c98afa9e3f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, tank, leopard 2a4 tipi tank, abrams tankı, challenger 2, abd, ingiltere, rusya
ukrayna, ukrayna krizi, tank, leopard 2a4 tipi tank, abrams tankı, challenger 2, abd, ingiltere, rusya
ABD basını: Ukrayna'ya gönderilen Batı tankları bataklığa saplanacak
Abone ol
ABD'li New York Times (NYT) gazetesi, karşı saldırıyı yavaşlatmanın Kiev’in aleyhine olduğunu vurguladığı haberinde, ekim ayındaki şiddetli yağmurların Ukrayna ordusuna gönderilen Batı tanklarını kullanmasını önleyeceğini yazdı.
Karşı saldırıların yoğunlaştığı bölgelerde mevsimsellik gereği önümüzdeki ay şiddetli yağmurların bekleneceğine dikkat çekilen makalede, çamurlu ve bataklık araziyle birlikte yıpranmış yolların yakın zamanda gelecek ABD üretimi Abrams tankları ve İngiliz Challenger gibi ağır ekipmanların kullanımını engelleyebileceğinin altı çizildi.
“Her yerin çamur olduğu ve bataklığa dönüşen arazilerde 75 tonluk Challenger'ınız varsa, kolayca batacaktır” ifadelerini kullanan NYT, makalesinde Kiev’in karşı saldırısının hızını yavaşlatmanın Ukrayna için çok büyük riskler taşıdığına vurgu yaptı.
Makalenin yazarları, Ukrayna ordusunun önemli bir bölgeyi yeniden ele geçirmekte başarısız olması durumunda Batı'daki siyasi irade eksikliği ve daha fazla silah sağlama konusundaki isteksizlik nedeniyle zor durumda kalacağını belirtirken, özellikle de yeni silah üretim ve sevkiyatlarının yıllar sürebileceği göz önüne alındığında Kiev’e desteğin zayıflayacağını aktardı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dört aydır Yuzhnodonetsk, Artemovsk ve Zaporijya istikametlerinde NATO tarafından eğitilen ve Batı ülkelerinin sağladığı silahlarla donatılmış birliklerini uzun süredir reklamını yaptığı karşı saldırısında kullanırken, bu süre zarfında herhangi bir sonuç elde edemediği kaydediliyor.