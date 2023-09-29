https://sputniknews.com.tr/20230929/abd-basini-ukraynaya-gonderilen-bati-tanklari-batakliga-saplanacak-1075840398.html

ABD basını: Ukrayna'ya gönderilen Batı tankları bataklığa saplanacak

ABD basını: Ukrayna'ya gönderilen Batı tankları bataklığa saplanacak

ABD'li New York Times (NYT) gazetesi, karşı saldırıyı yavaşlatmanın Kiev’in aleyhine olduğunu vurguladığı haberinde, ekim ayındaki şiddetli yağmurların Ukrayna... 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T01:02+0300

2023-09-29T01:02+0300

2023-09-29T01:02+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

tank

leopard 2a4 tipi tank

abrams tankı

challenger 2

abd

ingiltere

rusya

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Karşı saldırıların yoğunlaştığı bölgelerde mevsimsellik gereği önümüzdeki ay şiddetli yağmurların bekleneceğine dikkat çekilen makalede, çamurlu ve bataklık araziyle birlikte yıpranmış yolların yakın zamanda gelecek ABD üretimi Abrams tankları ve İngiliz Challenger gibi ağır ekipmanların kullanımını engelleyebileceğinin altı çizildi.“Her yerin çamur olduğu ve bataklığa dönüşen arazilerde 75 tonluk Challenger'ınız varsa, kolayca batacaktır” ifadelerini kullanan NYT, makalesinde Kiev’in karşı saldırısının hızını yavaşlatmanın Ukrayna için çok büyük riskler taşıdığına vurgu yaptı.Makalenin yazarları, Ukrayna ordusunun önemli bir bölgeyi yeniden ele geçirmekte başarısız olması durumunda Batı'daki siyasi irade eksikliği ve daha fazla silah sağlama konusundaki isteksizlik nedeniyle zor durumda kalacağını belirtirken, özellikle de yeni silah üretim ve sevkiyatlarının yıllar sürebileceği göz önüne alındığında Kiev’e desteğin zayıflayacağını aktardı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dört aydır Yuzhnodonetsk, Artemovsk ve Zaporijya istikametlerinde NATO tarafından eğitilen ve Batı ülkelerinin sağladığı silahlarla donatılmış birliklerini uzun süredir reklamını yaptığı karşı saldırısında kullanırken, bu süre zarfında herhangi bir sonuç elde edemediği kaydediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230923/abrams-tanklari-uzun-omurlu-olmayacak-1075704208.html

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Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, tank, leopard 2a4 tipi tank, abrams tankı, challenger 2, abd, ingiltere, rusya