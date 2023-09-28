https://sputniknews.com.tr/20230928/teslim-olan-ukraynali-askerler-bati-menseili-tufekler-getirdi-1075842902.html

'Teslim olan Ukraynalı askerler Batı menşeili tüfekler getirdi'

'Teslim olan Ukraynalı askerler Batı menşeili tüfekler getirdi'

Teslim olan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin yanlarında ABD, Almanya ve Belçika yapımı makineli tüfekler bulundurduğu ortaya çıktı. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T22:53+0300

2023-09-28T22:53+0300

2023-09-28T22:53+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

abd

belçika

almanya

mühimmat

makineli tüfek

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Svatova-Kremennaya yakınlarında teslim olan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin yanlarında ABD, Belçika ve Almanya yapımı üç yabancı makineli tüfek getirdikleri belirtildi.Teslim olan askerler tarafından alınan çantalarda üç makineli tüfek bulunuyordu: Bunlardan ilki ABD yapımı M249, ikincisi Belçika yapımı FN MAG ve sonuncusu Almanya yapımı MG3 idi. Sputnik'e konuşan kaynak ele geçirilen tüm silahların müzelere bağışlanacağını belirtti.Aynı kaynağın Sputnik'e verdiği bilgilerde önceki gün teslim olan Ukraynalı askerlere ilişkin bilgiler de yer aldı. Kaynak, açık radyo frekansına girerek teslim olmak istediklerini belirten Ukraynalı askerlerin de yanlarında kutular dolusu mühimmat bulduklarını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230927/ukraynali-askerlerin-muhimmatla-birlikte-rus-birliklerine-teslimi-goruntulendi-1075806574.html

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