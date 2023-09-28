'Teslim olan Ukraynalı askerler Batı menşeili tüfekler getirdi'

Svatova-Kremennaya yakınlarında teslim olan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin yanlarında ABD, Belçika ve Almanya yapımı üç yabancı makineli tüfek getirdikleri belirtildi.Teslim olan askerler tarafından alınan çantalarda üç makineli tüfek bulunuyordu: Bunlardan ilki ABD yapımı M249, ikincisi Belçika yapımı FN MAG ve sonuncusu Almanya yapımı MG3 idi. Sputnik'e konuşan kaynak ele geçirilen tüm silahların müzelere bağışlanacağını belirtti.Aynı kaynağın Sputnik'e verdiği bilgilerde önceki gün teslim olan Ukraynalı askerlere ilişkin bilgiler de yer aldı. Kaynak, açık radyo frekansına girerek teslim olmak istediklerini belirten Ukraynalı askerlerin de yanlarında kutular dolusu mühimmat bulduklarını ifade etti.
Teslim olan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin yanlarında ABD, Almanya ve Belçika yapımı makineli tüfekler bulundurduğu ortaya çıktı.
Svatova-Kremennaya yakınlarında teslim olan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin yanlarında ABD, Belçika ve Almanya yapımı üç yabancı makineli tüfek getirdikleri belirtildi.
Teslim olan askerler tarafından alınan çantalarda üç makineli tüfek bulunuyordu: Bunlardan ilki ABD yapımı M249, ikincisi Belçika yapımı FN MAG ve sonuncusu Almanya yapımı MG3 idi. Sputnik'e konuşan kaynak ele geçirilen tüm silahların müzelere bağışlanacağını belirtti.
Teslim olan Ukraynalı askerler, Batı yapımı makineli tüfekleri getirdi
Aynı kaynağın Sputnik'e verdiği bilgilerde önceki gün teslim olan Ukraynalı askerlere ilişkin bilgiler de yer aldı. Kaynak, açık radyo frekansına girerek teslim olmak istediklerini belirten Ukraynalı askerlerin de yanlarında kutular dolusu mühimmat bulduklarını ifade etti.