https://sputniknews.com.tr/20230927/ukraynali-askerlerin-muhimmatla-birlikte-rus-birliklerine-teslimi-goruntulendi-1075806574.html
Ukraynalı askerlerin mühimmatla birlikte Rus birliklerine teslimi görüntülendi
Ukraynalı askerlerin mühimmatla birlikte Rus birliklerine teslimi görüntülendi
Bölgedeki kaynakların Sputnik’e yaptığı açıklamada, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Svatovo-Kremennaya yönündeki bir grup Ukrayna askerinin Rus birliklerine... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T23:51+0300
2023-09-27T23:51+0300
2023-09-27T23:52+0300
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Karanlıkta gece görüş cihazıyla çekilen görüntülerde, Ukraynalı bir askerin elindeki beyaz renkli bir kumaş parçasıyla teslim olduğu kaydedilirken, sonrasında ise iki silah arkadaşının çalılıkların arasından çıkarak birçok mermi ve mühimmatı da Rus birliklerine teslim ettiği görülüyor.Kaynak, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 3 asker, Svatovo-Kremennaya yönünde, telsizlerdeki açık iletişim kanalını kullanarak, ‘149.200’ açık frekansında ‘Volga’ koduyla bize teslim oldu. Teslim olduktan sonra ellerindeki tüm mühimmatı da bize verdi” diye konuştu.Rus birliklerine teslim olan Ukraynalı askerlerin farklı radyo kanalı kullanılarak Rus ordusuna ait başka bir noktaya transfer edildiğine vurgu yapan kaynak, bunun Ukraynalı askeri personelin açık radyo frekansı ve "Volga" çağrı işaretini kullanarak teslim olduğu ilk olay olmadığının altını çizdi.Bir hafta önce birkaç Ukrayna askerinin Donetsk ön cephesinde teslim olduğu kaydedilmiş, aynı sıralarda Svatovo yönünde Ukraynalı askerlerin gönüllü olarak silahlarını bırakıp aynı radyo frekansını kullanarak Rus birliklerine teslim oldukları gözlemlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230919/teslim-olmak-icin-siginaklarindan-cikan-ukraynali-askerlerin-goruntusu-paylasildi-1075606522.html
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Ukrayna askerleri, Svatovo yönünde Rus birliklerine teslim oldu
Ukrayna askerleri, Svatovo yönünde Rus birliklerine teslim oldu
2023-09-27T23:51+0300
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video, mühimmat, ukrayna, rusya
video, mühimmat, ukrayna, rusya
Ukraynalı askerlerin mühimmatla birlikte Rus birliklerine teslimi görüntülendi
23:51 27.09.2023 (güncellendi: 23:52 27.09.2023) Abone ol
Bölgedeki kaynakların Sputnik’e yaptığı açıklamada, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Svatovo-Kremennaya yönündeki bir grup Ukrayna askerinin Rus birliklerine teslim olduğu, bu sırada yanlarında kutularca mühimmat getirdiği bildirildi.
Karanlıkta gece görüş cihazıyla çekilen görüntülerde, Ukraynalı bir askerin elindeki beyaz renkli bir kumaş parçasıyla teslim olduğu kaydedilirken, sonrasında ise iki silah arkadaşının çalılıkların arasından çıkarak birçok mermi ve mühimmatı da Rus birliklerine teslim ettiği görülüyor.
Kaynak, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 3 asker, Svatovo-Kremennaya yönünde, telsizlerdeki açık iletişim kanalını kullanarak, ‘149.200’ açık frekansında ‘Volga’ koduyla bize teslim oldu. Teslim olduktan sonra ellerindeki tüm mühimmatı da bize verdi” diye konuştu.
Rus birliklerine teslim olan Ukraynalı askerlerin farklı radyo kanalı kullanılarak Rus ordusuna ait başka bir noktaya transfer edildiğine vurgu yapan kaynak, bunun Ukraynalı askeri personelin açık radyo frekansı ve "Volga" çağrı işaretini kullanarak teslim olduğu ilk olay olmadığının altını çizdi.
Bir hafta önce birkaç Ukrayna askerinin Donetsk ön cephesinde teslim olduğu kaydedilmiş, aynı sıralarda Svatovo yönünde Ukraynalı askerlerin gönüllü olarak silahlarını bırakıp aynı radyo frekansını kullanarak Rus birliklerine teslim oldukları gözlemlenmişti.
Temmuz ayı itibariyle bölgedeki Rus birlikleri, başarısız karşı saldırı sırasında çatışmalara katılmayı reddedip teslim olmak isteyen Ukraynalı askerlerin telsiz üzerinden ‘Volga’ kod adıyla 149.200 radyo frekansına bağlanarak teslim olabileceklerini duyurmuştu.