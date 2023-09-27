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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230927/ukraynali-askerlerin-muhimmatla-birlikte-rus-birliklerine-teslimi-goruntulendi-1075806574.html
Ukraynalı askerlerin mühimmatla birlikte Rus birliklerine teslimi görüntülendi
Ukraynalı askerlerin mühimmatla birlikte Rus birliklerine teslimi görüntülendi
Bölgedeki kaynakların Sputnik’e yaptığı açıklamada, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Svatovo-Kremennaya yönündeki bir grup Ukrayna askerinin Rus birliklerine... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T23:51+0300
2023-09-27T23:52+0300
ukrayna krizi
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mühimmat
ukrayna
rusya
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Karanlıkta gece görüş cihazıyla çekilen görüntülerde, Ukraynalı bir askerin elindeki beyaz renkli bir kumaş parçasıyla teslim olduğu kaydedilirken, sonrasında ise iki silah arkadaşının çalılıkların arasından çıkarak birçok mermi ve mühimmatı da Rus birliklerine teslim ettiği görülüyor.Kaynak, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 3 asker, Svatovo-Kremennaya yönünde, telsizlerdeki açık iletişim kanalını kullanarak, ‘149.200’ açık frekansında ‘Volga’ koduyla bize teslim oldu. Teslim olduktan sonra ellerindeki tüm mühimmatı da bize verdi” diye konuştu.Rus birliklerine teslim olan Ukraynalı askerlerin farklı radyo kanalı kullanılarak Rus ordusuna ait başka bir noktaya transfer edildiğine vurgu yapan kaynak, bunun Ukraynalı askeri personelin açık radyo frekansı ve "Volga" çağrı işaretini kullanarak teslim olduğu ilk olay olmadığının altını çizdi.Bir hafta önce birkaç Ukrayna askerinin Donetsk ön cephesinde teslim olduğu kaydedilmiş, aynı sıralarda Svatovo yönünde Ukraynalı askerlerin gönüllü olarak silahlarını bırakıp aynı radyo frekansını kullanarak Rus birliklerine teslim oldukları gözlemlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230919/teslim-olmak-icin-siginaklarindan-cikan-ukraynali-askerlerin-goruntusu-paylasildi-1075606522.html
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Ukrayna askerleri, Svatovo yönünde Rus birliklerine teslim oldu
Ukrayna askerleri, Svatovo yönünde Rus birliklerine teslim oldu
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video, mühimmat, ukrayna, rusya
video, mühimmat, ukrayna, rusya

Ukraynalı askerlerin mühimmatla birlikte Rus birliklerine teslimi görüntülendi

23:51 27.09.2023 (güncellendi: 23:52 27.09.2023)
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Bölgedeki kaynakların Sputnik’e yaptığı açıklamada, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Svatovo-Kremennaya yönündeki bir grup Ukrayna askerinin Rus birliklerine teslim olduğu, bu sırada yanlarında kutularca mühimmat getirdiği bildirildi.
Karanlıkta gece görüş cihazıyla çekilen görüntülerde, Ukraynalı bir askerin elindeki beyaz renkli bir kumaş parçasıyla teslim olduğu kaydedilirken, sonrasında ise iki silah arkadaşının çalılıkların arasından çıkarak birçok mermi ve mühimmatı da Rus birliklerine teslim ettiği görülüyor.
Kaynak, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 3 asker, Svatovo-Kremennaya yönünde, telsizlerdeki açık iletişim kanalını kullanarak, ‘149.200’ açık frekansında ‘Volga’ koduyla bize teslim oldu. Teslim olduktan sonra ellerindeki tüm mühimmatı da bize verdi” diye konuştu.
Rus birliklerine teslim olan Ukraynalı askerlerin farklı radyo kanalı kullanılarak Rus ordusuna ait başka bir noktaya transfer edildiğine vurgu yapan kaynak, bunun Ukraynalı askeri personelin açık radyo frekansı ve "Volga" çağrı işaretini kullanarak teslim olduğu ilk olay olmadığının altını çizdi.
Teslim olmak için sığınaklarından çıkan Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
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Teslim olmak için sığınaklarından çıkan Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı
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Bir hafta önce birkaç Ukrayna askerinin Donetsk ön cephesinde teslim olduğu kaydedilmiş, aynı sıralarda Svatovo yönünde Ukraynalı askerlerin gönüllü olarak silahlarını bırakıp aynı radyo frekansını kullanarak Rus birliklerine teslim oldukları gözlemlenmişti.

Temmuz ayı itibariyle bölgedeki Rus birlikleri, başarısız karşı saldırı sırasında çatışmalara katılmayı reddedip teslim olmak isteyen Ukraynalı askerlerin telsiz üzerinden ‘Volga’ kod adıyla 149.200 radyo frekansına bağlanarak teslim olabileceklerini duyurmuştu.

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