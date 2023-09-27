https://sputniknews.com.tr/20230927/ukraynali-askerlerin-muhimmatla-birlikte-rus-birliklerine-teslimi-goruntulendi-1075806574.html

Ukraynalı askerlerin mühimmatla birlikte Rus birliklerine teslimi görüntülendi

Ukraynalı askerlerin mühimmatla birlikte Rus birliklerine teslimi görüntülendi

Bölgedeki kaynakların Sputnik’e yaptığı açıklamada, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Svatovo-Kremennaya yönündeki bir grup Ukrayna askerinin Rus birliklerine... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T23:51+0300

2023-09-27T23:51+0300

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ukrayna krizi

video

mühimmat

ukrayna

rusya

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Karanlıkta gece görüş cihazıyla çekilen görüntülerde, Ukraynalı bir askerin elindeki beyaz renkli bir kumaş parçasıyla teslim olduğu kaydedilirken, sonrasında ise iki silah arkadaşının çalılıkların arasından çıkarak birçok mermi ve mühimmatı da Rus birliklerine teslim ettiği görülüyor.Kaynak, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 3 asker, Svatovo-Kremennaya yönünde, telsizlerdeki açık iletişim kanalını kullanarak, ‘149.200’ açık frekansında ‘Volga’ koduyla bize teslim oldu. Teslim olduktan sonra ellerindeki tüm mühimmatı da bize verdi” diye konuştu.Rus birliklerine teslim olan Ukraynalı askerlerin farklı radyo kanalı kullanılarak Rus ordusuna ait başka bir noktaya transfer edildiğine vurgu yapan kaynak, bunun Ukraynalı askeri personelin açık radyo frekansı ve "Volga" çağrı işaretini kullanarak teslim olduğu ilk olay olmadığının altını çizdi.Bir hafta önce birkaç Ukrayna askerinin Donetsk ön cephesinde teslim olduğu kaydedilmiş, aynı sıralarda Svatovo yönünde Ukraynalı askerlerin gönüllü olarak silahlarını bırakıp aynı radyo frekansını kullanarak Rus birliklerine teslim oldukları gözlemlenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230919/teslim-olmak-icin-siginaklarindan-cikan-ukraynali-askerlerin-goruntusu-paylasildi-1075606522.html

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Ukrayna askerleri, Svatovo yönünde Rus birliklerine teslim oldu Ukrayna askerleri, Svatovo yönünde Rus birliklerine teslim oldu 2023-09-27T23:51+0300 true PT0M58S

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video, mühimmat, ukrayna, rusya