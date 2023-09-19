Teslim olmak için sığınaklarından çıkan Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı

Sputnik’e konuşan Rus asker, “Düşman gönüllü olarak teslim olmaya başladı.



Sadece dün üç esir aldık. Onlar kendileri bize taraf geliyordu ve hiçbir direniş göstermedi” ifadesini kullandı. Sputnik, Ukraynalı militanların teslim olduğu anların görüntülerini elde etti.