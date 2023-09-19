https://sputniknews.com.tr/20230919/teslim-olmak-icin-siginaklarindan-cikan-ukraynali-askerlerin-goruntusu-paylasildi-1075606522.html
Teslim olmak için sığınaklarından çıkan Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı
Teslim olmak için sığınaklarından çıkan Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı
Donbass’ta savaşan bir Rus asker, cephenin Svatovo kısmında Ukraynalı askerlerin gönüllü olarak teslim olmaya başladığını belirtti. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T22:08+0300
2023-09-19T22:08+0300
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ukrayna krizi
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donbass
sığınak
ukrayna krizi
svatovo
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Sputnik’e konuşan Rus asker, “Düşman gönüllü olarak teslim olmaya başladı.Sadece dün üç esir aldık. Onlar kendileri bize taraf geliyordu ve hiçbir direniş göstermedi” ifadesini kullandı. Sputnik, Ukraynalı militanların teslim olduğu anların görüntülerini elde etti.
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Teslim olmak için sığınaklarından çıkan Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı
Teslim olmak için sığınaklarından çıkan Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı
2023-09-19T22:08+0300
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Sputnik Türkiye
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video, donbass, sığınak, ukrayna krizi, svatovo, видео
video, donbass, sığınak, ukrayna krizi, svatovo, видео
Teslim olmak için sığınaklarından çıkan Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı
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Donbass’ta savaşan bir Rus asker, cephenin Svatovo kısmında Ukraynalı askerlerin gönüllü olarak teslim olmaya başladığını belirtti.
Sputnik’e konuşan Rus asker, “Düşman gönüllü olarak teslim olmaya başladı.
Sadece dün üç esir aldık. Onlar kendileri bize taraf geliyordu ve hiçbir direniş göstermedi” ifadesini kullandı. Sputnik, Ukraynalı militanların teslim olduğu anların görüntülerini elde etti.