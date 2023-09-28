https://sputniknews.com.tr/20230928/senol-gunes-takim-personeliyle-tokalastigi-sirada-salih-ucani-sirtindan-itti-1075837130.html

Şenol Güneş, takım personeliyle tokalaştığı sırada Salih Uçan’ı sırtından itti

Şenol Güneş, takım personeliyle tokalaştığı sırada Salih Uçan’ı sırtından itti

Adana Demirspor’a deplasmanda 4-2 mağlup olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, mücadele sonunda Salih Uçan’a tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı... 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T14:23+0300

2023-09-28T14:23+0300

2023-09-28T14:23+0300

spor

şenol güneş

salih uçan

beşiktaş

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’a 4-2’lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Şenol Güneş, siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan’a tepki gösterdi. Güneş, rakip takım personeliyle tokalaştığı anda Salih'i soyunma odası tüneline doğru ittirdi.Bunun üzerine Salih Uçan da arkasını dönüp 71 yaşındaki teknik adama durumu anlatmaya çalışırken, Şenol Güneş de el hareketleriyle 29 yaşındaki futbolcuya hızlıca soyunma odasına gitmesini anlatmaya çalıştı.'Sen işine bak'Milliyet'in haberine göre Şenol Güneş, Salih Uçan'a "Sen işine bak" dedi ve oyuncuyu sırtından içeri itti. Salih Uçan'ın arkasını dönüp Şenol Güneş'e baktığı anlar da yayına yansıdı.

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