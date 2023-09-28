https://sputniknews.com.tr/20230928/senol-gunes-takim-personeliyle-tokalastigi-sirada-salih-ucani-sirtindan-itti-1075837130.html
Şenol Güneş, takım personeliyle tokalaştığı sırada Salih Uçan’ı sırtından itti
Şenol Güneş, takım personeliyle tokalaştığı sırada Salih Uçan’ı sırtından itti
Adana Demirspor’a deplasmanda 4-2 mağlup olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, mücadele sonunda Salih Uçan’a tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T14:23+0300
2023-09-28T14:23+0300
2023-09-28T14:23+0300
spor
şenol güneş
salih uçan
beşiktaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1c/1075836972_0:0:1469:827_1920x0_80_0_0_30d36150ef6e050d0f45ac416eb4398f.jpg
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’a 4-2’lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Şenol Güneş, siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan’a tepki gösterdi. Güneş, rakip takım personeliyle tokalaştığı anda Salih'i soyunma odası tüneline doğru ittirdi.Bunun üzerine Salih Uçan da arkasını dönüp 71 yaşındaki teknik adama durumu anlatmaya çalışırken, Şenol Güneş de el hareketleriyle 29 yaşındaki futbolcuya hızlıca soyunma odasına gitmesini anlatmaya çalıştı.'Sen işine bak'Milliyet'in haberine göre Şenol Güneş, Salih Uçan'a "Sen işine bak" dedi ve oyuncuyu sırtından içeri itti. Salih Uçan'ın arkasını dönüp Şenol Güneş'e baktığı anlar da yayına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230926/arda-guler-yeniden-sakatlandi-1075776223.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1c/1075836972_70:0:1314:933_1920x0_80_0_0_16ca31c26c13f872da51bc95d0e319fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şenol güneş, salih uçan, beşiktaş
şenol güneş, salih uçan, beşiktaş
Şenol Güneş, takım personeliyle tokalaştığı sırada Salih Uçan’ı sırtından itti
Abone ol
Adana Demirspor’a deplasmanda 4-2 mağlup olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, mücadele sonunda Salih Uçan’a tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Uçan’ı rakip takım personeliyle tokalaştığı sırada hızlı bir şekilde iterek soyunma odasına gitmesini söyledi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’a 4-2’lik skorla mağlup oldu.
Mücadelenin ardından Şenol Güneş, siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan’a tepki gösterdi. Güneş, rakip takım personeliyle tokalaştığı anda Salih'i soyunma odası tüneline doğru ittirdi.
Bunun üzerine Salih Uçan da arkasını dönüp 71 yaşındaki teknik adama durumu anlatmaya çalışırken, Şenol Güneş de el hareketleriyle 29 yaşındaki futbolcuya hızlıca soyunma odasına gitmesini anlatmaya çalıştı.
'Sen işine bak'
Milliyet'in haberine göre Şenol Güneş, Salih Uçan'a "Sen işine bak" dedi ve oyuncuyu sırtından içeri itti. Salih Uçan'ın arkasını dönüp Şenol Güneş'e baktığı anlar da yayına yansıdı.