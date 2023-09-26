https://sputniknews.com.tr/20230926/arda-guler-yeniden-sakatlandi-1075776223.html

Arda Güler yeniden sakatlandı

Arda Güler yeniden sakatlandı

Real Madrid, Arda Güler'in sol arka adalesinden sakatlandığını açıkladı. 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T15:57+0300

2023-09-26T15:57+0300

2023-09-26T16:12+0300

spor

arda güler

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Real Madrid, Arda Güler'in sol arka adalesinden sakatlandığını duyurdu. Takım tarafından yapılan açıklamada "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol rektus femoris kasından sakatlık teşhisi konuldu." ifadeleri yer aldı.Arda'nın yaklaşık 1 ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise bugün yaptığı açıklamada, "Arda Güler iyileşti. Las Palmas maçında oynayacak durumda. Maç eksiği var. Fiziksel olarak biraz eksikleri var. Bizim oyun tarzımıza alışması gerekecek. Bu normal. Arda, muhteşem bir yetenek." ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230926/real-madrid-teknik-direktoru-ancelotti-arda-iyi-durumda-ve-su-anda-oynamaya-hazir-1075774384.html

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arda güler