https://sputniknews.com.tr/20230928/rusyanin-ihracatinda-rublenin-payi-yuzde-40i-gecti-1075841655.html
Rusya'nın ihracatında rublenin payı yüzde 40'ı geçti
Rusya'nın ihracatında rublenin payı yüzde 40'ı geçti
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, ülkenin ihracatında ruble cinsinden ödemelerin payının yüzde 41’e ulaştığını söyledi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T22:54+0300
2023-09-28T22:54+0300
2023-09-28T22:54+0300
dünya
rusya
ekonomi
rusya ekonomik kalkınma bakanlığı
maksim reşetnikov
doğalgaz
ruble
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Rusya’nın başkenti Moskova'da düzenlenen Moskova Finans Forumu’nda (Mosfinforum) konuşan Reşetnikov, temmuz ayında ihracatta rublenin payının yüzde 41 olduğunu vurgularken, bu oranların ağustos ve eylül aylarında daha da artmasının beklendiğini ifade etti.Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı, ülkenin ithalatında ruble cinsinden ödemelerin payının yüzde 30’a ulaştığına dikkat çekti.İhracatta ruble ile ödemelerin payında yaşanan keskin artışın, özellikle Rusya’nın doğalgaz sevkiyat sözleşmelerinde ödeme para birimi olarak rubleye geçmesi sayesinde gerçekleştiği düşünülürken, geçtiğimiz yılın eylül ayında Rus enerji şirketi Gazprom, Çinli CNPC şirketiyle doğalgaz sevkiyatı ödemelerinde yuan ve rubleye geçilmesi konusunda anlaşma sağlandığını bildirmişti.Enerjiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise Gazprom’un Avrupalı müşterilerinin çoğunun tedarik edilen doğalgaz hacminin yaklaşık yüzde 90 ila 95’ini ruble ile ödediğini söyledi.Rus ekonomisi ağustosta yüzde 5.2 büyüdüRusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ağustos ayında ekonomik büyümenin yıllık bazda yüzde 5.2 olarak gerçekleştiğini bildirmişti.Bakanlığının raporunda, ekonomik büyümenin ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.2 olarak gerçekleştiği ifade edildi. Temmuz ayında bu rakam yüzde 5.2’ydi.Bu yılın ilk sekiz ayında ekonomik büyümenin yıllık bazda yüzde 2.5 olduğu kaydedildi.Bakanlık, eylül ayı büyüme tahminini yüzde 1.2’den yüzde 2.8’e çıkardı.
https://sputniknews.com.tr/20230922/rusyanin-petrolden-ve-dogalgazdan-sonra-en-buyuk-gelir-kalemi-gida-ihracati-1075688932.html
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rusya, ekonomi, rusya ekonomik kalkınma bakanlığı, maksim reşetnikov, doğalgaz, ruble
rusya, ekonomi, rusya ekonomik kalkınma bakanlığı, maksim reşetnikov, doğalgaz, ruble
Rusya'nın ihracatında rublenin payı yüzde 40'ı geçti
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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, ülkenin ihracatında ruble cinsinden ödemelerin payının yüzde 41’e ulaştığını söyledi.
Rusya’nın başkenti Moskova'da düzenlenen Moskova Finans Forumu’nda (Mosfinforum) konuşan Reşetnikov, temmuz ayında ihracatta rublenin payının yüzde 41 olduğunu vurgularken, bu oranların ağustos ve eylül aylarında daha da artmasının beklendiğini ifade etti.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı, ülkenin ithalatında ruble cinsinden ödemelerin payının yüzde 30’a ulaştığına dikkat çekti.
İhracatta ruble ile ödemelerin payında yaşanan keskin artışın, özellikle Rusya’nın doğalgaz sevkiyat sözleşmelerinde ödeme para birimi olarak rubleye geçmesi sayesinde gerçekleştiği düşünülürken, geçtiğimiz yılın eylül ayında Rus enerji şirketi Gazprom, Çinli CNPC şirketiyle doğalgaz sevkiyatı ödemelerinde yuan ve rubleye geçilmesi konusunda anlaşma sağlandığını bildirmişti.
Enerjiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise Gazprom’un Avrupalı müşterilerinin çoğunun tedarik edilen doğalgaz hacminin yaklaşık yüzde 90 ila 95’ini ruble ile ödediğini söyledi.
Rus ekonomisi ağustosta yüzde 5.2 büyüdü
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ağustos ayında ekonomik büyümenin yıllık bazda yüzde 5.2 olarak gerçekleştiğini bildirmişti.
Bakanlığının raporunda, ekonomik büyümenin ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.2 olarak gerçekleştiği ifade edildi. Temmuz ayında bu rakam yüzde 5.2’ydi.
Bu yılın ilk sekiz ayında ekonomik büyümenin yıllık bazda yüzde 2.5 olduğu kaydedildi.
Bakanlık, eylül ayı büyüme tahminini yüzde 1.2’den yüzde 2.8’e çıkardı.