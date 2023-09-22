https://sputniknews.com.tr/20230922/rusyanin-petrolden-ve-dogalgazdan-sonra-en-buyuk-gelir-kalemi-gida-ihracati-1075688932.html
Rusya’nın petrolden ve doğalgazdan sonra en büyük gelir kalemi gıda ihracatı
Rusya’nın petrolden ve doğalgazdan sonra en büyük gelir kalemi gıda ihracatı
Rusya Federal Gümrük Servisi Başkan Vekili Davıdov, gıda ihracatının, petrol ve doğalgazdan sonra ülkenin en büyük gelir kaynağı haline geldiğini belirtti. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T18:21+0300
2023-09-22T18:21+0300
2023-09-22T18:21+0300
ekonomi
rusya
petrol
ihracat
ticaret
gıda
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Rusya Federal Gümrük Servisi Başkan Vekili Ruslan Davıdov, Sputnik’e yaptığı açıklamasında, “Gıda ihracatı, federal bütçemizde petrol ve doğalgazdan sonra en büyük gelir kalemi haline geldi. Tarım ürünleri ihracatı çok iyi büyüyor. Ülke lideri de bunu dile getirdi, geçen yıla göre bu yıl tahıl ihracat hedeflerini neredeyse fazlasıyla yapmış bulunuyoruz. Şimdi genel olarak tahıl ihraç ediyoruz. Tahıl, tarım ihracatımızda en büyük paya sahip. Ayrıca yağlı tohumlar, yağ, bitkisel yağ, ayçiçeği de var. Bunlar tarım ihracatımızın temelini oluşturuyor” ifadesini kullandı.Rus tarım ürünlerinin en büyük alıcılarının Çin, Ortadoğu ülkeleri, Mısır ve Kazakistan olduğunu söyleyen Davıdov, “Bu ülkelerin geleneksel pazarlarımız olduğunu söyleyebiliriz” diye kaydetti.
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rusya, petrol, ihracat, ticaret, gıda, çin, ortadoğu, mısır
rusya, petrol, ihracat, ticaret, gıda, çin, ortadoğu, mısır
Rusya’nın petrolden ve doğalgazdan sonra en büyük gelir kalemi gıda ihracatı
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Rusya Federal Gümrük Servisi Başkan Vekili Davıdov, gıda ihracatının, petrol ve doğalgazdan sonra ülkenin en büyük gelir kaynağı haline geldiğini belirtti.
Rusya Federal Gümrük Servisi Başkan Vekili Ruslan Davıdov, Sputnik’e yaptığı açıklamasında, “Gıda ihracatı, federal bütçemizde petrol ve doğalgazdan sonra en büyük gelir kalemi haline geldi. Tarım ürünleri ihracatı çok iyi büyüyor. Ülke lideri de bunu dile getirdi, geçen yıla göre bu yıl tahıl ihracat hedeflerini neredeyse fazlasıyla yapmış bulunuyoruz. Şimdi genel olarak tahıl ihraç ediyoruz. Tahıl, tarım ihracatımızda en büyük paya sahip. Ayrıca yağlı tohumlar, yağ, bitkisel yağ, ayçiçeği de var. Bunlar tarım ihracatımızın temelini oluşturuyor” ifadesini kullandı.
Rus tarım ürünlerinin en büyük alıcılarının Çin, Ortadoğu ülkeleri, Mısır ve Kazakistan olduğunu söyleyen Davıdov, “Bu ülkelerin geleneksel pazarlarımız olduğunu söyleyebiliriz” diye kaydetti.