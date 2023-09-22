https://sputniknews.com.tr/20230922/siden-esada-birlik-vurgusu-cin-egemenliginin-muhafazasinda-suriyeye-destek-veriyor-1075678929.html
Şi'den Esad'a 'birlik' vurgusu: 'Çin, egemenliğinin muhafazasında Suriye'ye destek veriyor'
Şi'den Esad'a 'birlik' vurgusu: 'Çin, egemenliğinin muhafazasında Suriye'ye destek veriyor'
Çin lideri Şi Cinping, dış müdahalelere karşı Suriye'yi desteklediklerini açıkladı. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T13:07+0300
2023-09-22T13:07+0300
2023-09-22T13:07+0300
dünya
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çin
beşar esad
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ikili görüşme
ikili ilişkiler
diplomatik ilişkiler
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı görüşmede yaptığı konuşmada, "Çin, dış müdahalelere karşı koyması; bağımsızlığını, egemenliği ve toprak bütünlüğünü müdafaa etmesi noktasında Suriye'yi desteklemektedir" cümlesinin altını çizdi.Çin, Suriye krizinin başladığı 2011 yılından bu yana Esad'ın ziyaret ettiği altıncı ülke oldu. Suriye Devlet Başkanı daha önce Rusya, İran, BAE, Umman ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20191111/esad-ulkemizin-yeniden-insasi-konusunda-rusya-cin-ve-iran-oncelikli-olacak-1040597708.html
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suriye, suriye krizi, xi jinping, çin, beşar esad, görüşme, ikili görüşme, ikili ilişkiler, diplomatik ilişkiler, asya, ortadoğu
suriye, suriye krizi, xi jinping, çin, beşar esad, görüşme, ikili görüşme, ikili ilişkiler, diplomatik ilişkiler, asya, ortadoğu
Şi'den Esad'a 'birlik' vurgusu: 'Çin, egemenliğinin muhafazasında Suriye'ye destek veriyor'
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Çin lideri Şi Cinping, dış müdahalelere karşı Suriye'yi desteklediklerini açıkladı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı görüşmede yaptığı konuşmada, "Çin, dış müdahalelere karşı koyması; bağımsızlığını, egemenliği ve toprak bütünlüğünü müdafaa etmesi noktasında Suriye'yi desteklemektedir" cümlesinin altını çizdi.
Çin, Suriye krizinin başladığı 2011 yılından bu yana Esad'ın ziyaret ettiği altıncı ülke oldu. Suriye Devlet Başkanı daha önce Rusya, İran, BAE, Umman ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.