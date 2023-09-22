https://sputniknews.com.tr/20230922/siden-esada-birlik-vurgusu-cin-egemenliginin-muhafazasinda-suriyeye-destek-veriyor-1075678929.html

Şi'den Esad'a 'birlik' vurgusu: 'Çin, egemenliğinin muhafazasında Suriye'ye destek veriyor'

Şi'den Esad'a 'birlik' vurgusu: 'Çin, egemenliğinin muhafazasında Suriye'ye destek veriyor'

Çin lideri Şi Cinping, dış müdahalelere karşı Suriye'yi desteklediklerini açıkladı. 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T13:07+0300

2023-09-22T13:07+0300

2023-09-22T13:07+0300

dünya

suriye

suriye krizi

xi jinping

çin

beşar esad

görüşme

ikili görüşme

ikili ilişkiler

diplomatik ilişkiler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074842262_0:88:1702:1045_1920x0_80_0_0_d291775551442c69a68ee70453660d46.jpg

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı görüşmede yaptığı konuşmada, "Çin, dış müdahalelere karşı koyması; bağımsızlığını, egemenliği ve toprak bütünlüğünü müdafaa etmesi noktasında Suriye'yi desteklemektedir" cümlesinin altını çizdi.Çin, Suriye krizinin başladığı 2011 yılından bu yana Esad'ın ziyaret ettiği altıncı ülke oldu. Suriye Devlet Başkanı daha önce Rusya, İran, BAE, Umman ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20191111/esad-ulkemizin-yeniden-insasi-konusunda-rusya-cin-ve-iran-oncelikli-olacak-1040597708.html

suriye

çin

asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye, suriye krizi, xi jinping, çin, beşar esad, görüşme, ikili görüşme, ikili ilişkiler, diplomatik ilişkiler, asya, ortadoğu