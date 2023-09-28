https://sputniknews.com.tr/20230928/rusya-disisleri-bakanligi-lavrovun-talibanla-gorusme-plani-yok-1075836823.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov'un Taliban'la görüşme planı yok
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov'un Taliban'la görüşme planı yok
Rusya Dışişleri Bakanlığı İkinci Asya Dairesi Direktörü Zamir Kabulov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Afganistan’daki durumla ilgili düzenlenecek toplantı... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T21:41+0300
2023-09-28T21:41+0300
2023-09-28T22:05+0300
dünya
zamir kabulov
afganistan
rusya
taliban
türkiye
rusya dışişleri bakanlığı
asya & pasifik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/11/1075536142_0:0:2832:1594_1920x0_80_0_0_cb4894c20b7a8e9cdb8f4ca295e7ad64.jpg
29 Eylül Cuma günü Taliban heyetinin ‘Moskova Formatı’ adı altında Kazan’da düzenlenecek toplantıya davet edildiğini hatırlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, Dışişleri Bakanı’nın bu toplantıya katılmayacağına değinirken, “Onları davet eden Sergey Viktoroviç (Lavrov) değil, Devlet Başkanı’nın özel temsilcisi olarak bendim. Bakanın davet ettiğim konuklara karşı herhangi bir yükümlülüğü yok. Taliban heyeti katılımcı değil, daha ziyade Moskova formatındaki toplantının konukları sıfatı taşıyor”dedi.Görüşmelere Türkiye de katılacakAfganistan’daki durumun görüşüleceği ‘Moskova Formatı’ görüşmelerine Rusya, Çin, Pakistan, İran, Hindistan gibi Afganistan'ın Orta Asya'daki komşularının yanı sıra Afganistan'la sınırı olmayan Kazakistan ve Kırgızistan'ın da bulunduğu 10 ülkeyi kapsadığını hatırlatan Kabulov, diğer konuklar arasında Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’dan temsilcilerin de yer alacağının altını çizdi.Taliban hükümetinin Moskova tarafından varsayımsal olarak tanınması hakkında da konuşan Rus diplomat, “Öncelikle Taliban'ın tarafımızca tanınmayı hak etmesi, yani kapsayıcı bir hükümet kurma çağrısına yanıt vermeye hazır olduğunu pratikte kanıtlaması gerekiyor” diye konuştu.Kabulov, Taliban’ın böyle bir adım atması halinde Rusya tarafından tanınmasının önünü açacağını dile getirirken, “Bu nedenle, Moskova'daki Afgan büyükelçiliği artık Afganistan Maslahatgüzarlığı tarafından yönetiliyor. Biz Taliban hükümetini tanımadığımız için büyükelçiyi kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı.‘Moskova Formatı’ kapsamında planlanan görüşmeleri değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kazan'da planlanan toplantılarda Afganistan'daki zorlukların aşılması konusunun masaya yatırılmasını beklediğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20220113/rus-disisleri-taliban-muhalefet-gorusmeleri-icin-platform-saglamaya-haziriz-1052716811.html
afganistan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/11/1075536142_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_470f9730e6b6436c83ecfbff7e40d5af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zamir kabulov, afganistan, rusya, taliban, türkiye, rusya dışişleri bakanlığı, asya & pasifik
zamir kabulov, afganistan, rusya, taliban, türkiye, rusya dışişleri bakanlığı, asya & pasifik
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov'un Taliban'la görüşme planı yok
21:41 28.09.2023 (güncellendi: 22:05 28.09.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı İkinci Asya Dairesi Direktörü Zamir Kabulov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Afganistan’daki durumla ilgili düzenlenecek toplantı için Rusya'ya gelen Taliban heyetiyle görüşmeyi planlamadığını söyledi.
29 Eylül Cuma günü Taliban heyetinin ‘Moskova Formatı’ adı altında Kazan’da düzenlenecek toplantıya davet edildiğini hatırlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, Dışişleri Bakanı’nın bu toplantıya katılmayacağına değinirken, “Onları davet eden Sergey Viktoroviç (Lavrov) değil, Devlet Başkanı’nın özel temsilcisi olarak bendim. Bakanın davet ettiğim konuklara karşı herhangi bir yükümlülüğü yok. Taliban heyeti katılımcı değil, daha ziyade Moskova formatındaki toplantının konukları sıfatı taşıyor”dedi.
Görüşmelere Türkiye de katılacak
Afganistan
’daki durumun görüşüleceği ‘Moskova Formatı’ görüşmelerine Rusya
, Çin
, Pakistan
, İran
, Hindistan
gibi Afganistan'ın Orta Asya'daki komşularının yanı sıra Afganistan'la sınırı olmayan Kazakistan ve Kırgızistan'ın da bulunduğu 10 ülkeyi kapsadığını hatırlatan Kabulov, diğer konuklar arasında Türkiye
, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’dan temsilcilerin de yer alacağının altını çizdi.
Taliban hükümetinin Moskova tarafından varsayımsal olarak tanınması hakkında da konuşan Rus diplomat, “Öncelikle Taliban'ın tarafımızca tanınmayı hak etmesi, yani kapsayıcı bir hükümet kurma çağrısına yanıt vermeye hazır olduğunu pratikte kanıtlaması gerekiyor” diye konuştu.
Kabulov, Taliban’ın böyle bir adım atması halinde Rusya tarafından tanınmasının önünü açacağını dile getirirken, “Bu nedenle, Moskova'daki Afgan büyükelçiliği artık Afganistan Maslahatgüzarlığı tarafından yönetiliyor. Biz Taliban hükümetini tanımadığımız için büyükelçiyi kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı.
‘Moskova Formatı’ kapsamında planlanan görüşmeleri değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kazan'da planlanan toplantılarda Afganistan'daki zorlukların aşılması konusunun masaya yatırılmasını beklediğini söylemişti.