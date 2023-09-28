https://sputniknews.com.tr/20230928/rusya-disisleri-bakanligi-lavrovun-talibanla-gorusme-plani-yok-1075836823.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov'un Taliban'la görüşme planı yok

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov'un Taliban'la görüşme planı yok

Rusya Dışişleri Bakanlığı İkinci Asya Dairesi Direktörü Zamir Kabulov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Afganistan’daki durumla ilgili düzenlenecek toplantı... 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T21:41+0300

2023-09-28T21:41+0300

2023-09-28T22:05+0300

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29 Eylül Cuma günü Taliban heyetinin ‘Moskova Formatı’ adı altında Kazan’da düzenlenecek toplantıya davet edildiğini hatırlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, Dışişleri Bakanı’nın bu toplantıya katılmayacağına değinirken, “Onları davet eden Sergey Viktoroviç (Lavrov) değil, Devlet Başkanı’nın özel temsilcisi olarak bendim. Bakanın davet ettiğim konuklara karşı herhangi bir yükümlülüğü yok. Taliban heyeti katılımcı değil, daha ziyade Moskova formatındaki toplantının konukları sıfatı taşıyor”dedi.Görüşmelere Türkiye de katılacakAfganistan’daki durumun görüşüleceği ‘Moskova Formatı’ görüşmelerine Rusya, Çin, Pakistan, İran, Hindistan gibi Afganistan'ın Orta Asya'daki komşularının yanı sıra Afganistan'la sınırı olmayan Kazakistan ve Kırgızistan'ın da bulunduğu 10 ülkeyi kapsadığını hatırlatan Kabulov, diğer konuklar arasında Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’dan temsilcilerin de yer alacağının altını çizdi.Taliban hükümetinin Moskova tarafından varsayımsal olarak tanınması hakkında da konuşan Rus diplomat, “Öncelikle Taliban'ın tarafımızca tanınmayı hak etmesi, yani kapsayıcı bir hükümet kurma çağrısına yanıt vermeye hazır olduğunu pratikte kanıtlaması gerekiyor” diye konuştu.Kabulov, Taliban’ın böyle bir adım atması halinde Rusya tarafından tanınmasının önünü açacağını dile getirirken, “Bu nedenle, Moskova'daki Afgan büyükelçiliği artık Afganistan Maslahatgüzarlığı tarafından yönetiliyor. Biz Taliban hükümetini tanımadığımız için büyükelçiyi kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı.‘Moskova Formatı’ kapsamında planlanan görüşmeleri değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kazan'da planlanan toplantılarda Afganistan'daki zorlukların aşılması konusunun masaya yatırılmasını beklediğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20220113/rus-disisleri-taliban-muhalefet-gorusmeleri-icin-platform-saglamaya-haziriz-1052716811.html

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zamir kabulov, afganistan, rusya, taliban, türkiye, rusya dışişleri bakanlığı, asya & pasifik