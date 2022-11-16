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https://sputniknews.com.tr/20221116/rusya-turkiye-afganistanla-ilgili-moskova-formati-toplantisina-davet-edildi-1063496615.html
Rusya: Türkiye, Afganistan’la ilgili Moskova Formatı toplantısına davet edildi
Rusya: Türkiye, Afganistan’la ilgili Moskova Formatı toplantısına davet edildi
Rusya’nın Afganistan Özel Temasilcisi Zamir Kabulov, Afganistan’la ilgili Moskova Formatı’ndaki yeni toplantıya Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve BAE... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T17:14+0300
2022-11-16T17:14+0300
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afganistan
rusya
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Toplantının açılışında konuşan Kabulov, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve BAE’nin konuk olarak katıldığını söyledi.Moskova Formatı üyelerinden toplantıya sadece Afganistan katılmadı.Diğer üyeler Rusya, Çin, Pakistan, İran, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın temsilcileri toplantıda hazır bulundu.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, toplantıda alınacak sonuçlarla ilgili Afganistan yönetimine ayrıntılı bilgi vereceklerini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220928/rusya-afganistan-ile-yakit-ve-tahil-sevkiyatina-iliskin-anlasma-on-onaydan-gecti-1061723770.html
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afganistan, rusya, türkiye, zamir kabulov
afganistan, rusya, türkiye, zamir kabulov

Rusya: Türkiye, Afganistan’la ilgili Moskova Formatı toplantısına davet edildi

17:14 16.11.2022
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri BakanlığıZamir Kabulov
Zamir Kabulov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya’nın Afganistan Özel Temasilcisi Zamir Kabulov, Afganistan’la ilgili Moskova Formatı’ndaki yeni toplantıya Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve BAE temsilcilerinin de konuk olarak davet edildiğini söyledi.
Toplantının açılışında konuşan Kabulov, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve BAE’nin konuk olarak katıldığını söyledi.
Moskova Formatı üyelerinden toplantıya sadece Afganistan katılmadı.
Diğer üyeler Rusya, Çin, Pakistan, İran, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın temsilcileri toplantıda hazır bulundu.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, toplantıda alınacak sonuçlarla ilgili Afganistan yönetimine ayrıntılı bilgi vereceklerini dile getirmişti.
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