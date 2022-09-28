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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220928/rusya-afganistan-ile-yakit-ve-tahil-sevkiyatina-iliskin-anlasma-on-onaydan-gecti-1061723770.html
Rusya: Afganistan ile yakıt ve tahıl sevkiyatına ilişkin anlaşma ön onaydan geçti
Rusya: Afganistan ile yakıt ve tahıl sevkiyatına ilişkin anlaşma ön onaydan geçti
Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, Rusya ile Afganistan arasında yakıt, benzin, LNG ve tahıl tedarikine ilişkin anlaşmanın ön onaydan geçtiğini, şu... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T16:57+0300
2022-09-28T16:57+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
zamir kabulov
afganistan
yakıt
doğalgaz
anlaşma
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Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakanlığı İkinci Asya Departmanı Direktörü Zamir Kabulov, Sputnik’e açıklamasında Rusya ile Afganistan arasında yakıt, benzin, LNG ve tahıl tedarikine ilişkin anlaşmanın ön onaydan geçtiğini, şu anda ayrıntılar üzerinde görüşmeler yapıldığını söyledi.Daha önce Reuters ajansı, Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Vekili Nureddin Azizi’ye atıfla Taliban’ın Rusya ile benzin, motorin, gaz ve buğday tedarikine ilişkin ön anlaşma imzaladığını bildirmişti.Azizi'ye göre anlaşma kapsamında Rusya yılda yaklaşık bir milyon ton benzin, bir milyon ton motorin, 500 bin ton sıvılaştırılmış petrol gazı (LNG) ve 2 milyon ton buğday tedarik edecek. Fiyatlar ve ödeme yöntemleri hakkında ayrıntı vermeyi reddeden Azizi, fakat Rusya'nın Afganistan'a karayolu ve demiryolu ile gönderilecek ürünler için dünya pazarlarına göre indirim yapmayı kabul ettiğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220916/sanghay-isbirligi-orgutu-zirvesi-ozbekistanin-semerkant-sehrinde-basladi-1061256181.html
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rusya, zamir kabulov, afganistan, yakıt, doğalgaz, anlaşma
rusya, zamir kabulov, afganistan, yakıt, doğalgaz, anlaşma

Rusya: Afganistan ile yakıt ve tahıl sevkiyatına ilişkin anlaşma ön onaydan geçti

16:57 28.09.2022
© Sputnik / Nina Zotina / Multimedya arşivine gidinRusya Afganistan Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanlığı İkinci Asya Departmanı Direktörü Zamir Kabulov
Rusya Afganistan Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanlığı İkinci Asya Departmanı Direktörü Zamir Kabulov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© Sputnik / Nina Zotina
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Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, Rusya ile Afganistan arasında yakıt, benzin, LNG ve tahıl tedarikine ilişkin anlaşmanın ön onaydan geçtiğini, şu anda ayrıntılar üzerinde görüşmeler yapıldığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakanlığı İkinci Asya Departmanı Direktörü Zamir Kabulov, Sputnik’e açıklamasında Rusya ile Afganistan arasında yakıt, benzin, LNG ve tahıl tedarikine ilişkin anlaşmanın ön onaydan geçtiğini, şu anda ayrıntılar üzerinde görüşmeler yapıldığını söyledi.
Daha önce Reuters ajansı, Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Vekili Nureddin Azizi’ye atıfla Taliban’ın Rusya ile benzin, motorin, gaz ve buğday tedarikine ilişkin ön anlaşma imzaladığını bildirmişti.
Azizi'ye göre anlaşma kapsamında Rusya yılda yaklaşık bir milyon ton benzin, bir milyon ton motorin, 500 bin ton sıvılaştırılmış petrol gazı (LNG) ve 2 milyon ton buğday tedarik edecek. Fiyatlar ve ödeme yöntemleri hakkında ayrıntı vermeyi reddeden Azizi, fakat Rusya'nın Afganistan'a karayolu ve demiryolu ile gönderilecek ürünler için dünya pazarlarına göre indirim yapmayı kabul ettiğini ifade etmişti.
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