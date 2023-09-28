https://sputniknews.com.tr/20230928/putin-rakiplerimizin-beklentisinin-aksine-rusyayi-gelistirip-guclendirmek-icin-her-seye-sahibiz-1075844515.html

Putin: Rakiplerimizin beklentisinin aksine Rusya'yı geliştirip güçlendirmek için her şeye sahibiz

Putin: Rakiplerimizin beklentisinin aksine Rusya'yı geliştirip güçlendirmek için her şeye sahibiz

Rusya lideri Putin, bölge liderleriyle görüşmesinde yeni bölgelerdeki seçimlerin entegrasyon için atılan önemli bir adım olduğunu söylerken rakip ülkelerin... 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T18:00+0300

2023-09-28T18:00+0300

2023-09-28T18:00+0300

vladimir putin

dünya

rusya

tarım

inşaat

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylül ayındaki seçimleri önde tamamlayan 26 bölge lideriyle video konferans yöntemiyle bir görüşme yaptı.Seçimlerdeki başarılarından dolayı bölge liderlerini tebrik eden ve hak ettikleri bir sonuç aldıklarını söyleyen Putin, özel askeri harekat sırasında Rusya Federasyonu'na bağlanan yeni bölgelerdeki seçimleri de entegrasyon için atılan önemli bir adım olarak niteledi.'Tarihi bölgelerimiz Donbass ve Novorossiya'da ilk kez Rusya yasaları uyarınca seçim yapıldı'"Yeni bölgelerde, yani tarihi bölgelerimiz Donbass ve Novorossiya'da ilk kez Rusya yasaları uyarınca seçim yapıldı" diyen Putin, vekilleri ilk kez Rusya yasaları uyarınca seçilen bu bölgelerin parlamentolarında yapılan oylama sonucunda da mevcut liderlerin yetkilerini teyit ettiğinin altını çizdi.'Bazı kesimlerin beklentisinin aksine tüm sorunları çözebilecek güçteyiz'Liderlerle Rusya Federasyonu'nun bölgelerindeki durumu ele alan ve çok sorun olduğunu bildiğini kaydeden Putin, "Ancak altını çizmek isterim ki, ülkemizde her şeyin çökeceğini bekleyen bazı kesimlerin aksine bunların çözümü için tüm imkanlara sahibiz" dedi.'Tarım sektörü sürekli yeni rekorlar kırıyor'Ekonominin tempo kazandığına, sanayi sektörünün daha önce hiç olmadığı kadar iyi çalıştığına dikkat çeken Putin, "Tarım sektörü sürekli yeni rekorlar kırıyor, inşaat sektörüyse Sovyet döneminde görülmeyen bir tempoyla gelişiyor" vurgusu yaptı

https://sputniknews.com.tr/20230928/cecen-lider-kadirovla-gorusen-putin-ozel-harekattaki-evlatlarimiz-cesurca-ve-kahramanca-savasiyor-1075839825.html

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vladimir putin, rusya, tarım, inşaat