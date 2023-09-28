https://sputniknews.com.tr/20230928/cecen-lider-kadirovla-gorusen-putin-ozel-harekattaki-evlatlarimiz-cesurca-ve-kahramanca-savasiyor-1075839825.html
Çeçen lider Kadirov'la görüşen Putin: Özel harekattaki evlatlarımız cesurca ve kahramanca savaşıyor
Çeçen lider Kadirov'la görüşen Putin: Özel harekattaki evlatlarımız cesurca ve kahramanca savaşıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov'la Kremlin'de bir görüşme gerçekleştirdi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T15:38+0300
2023-09-28T15:38+0300
2023-09-28T15:38+0300
dünya
rusya
vladimir putin
ramzan kadirov
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Kadirov'la görüşmesi sırasında özel askeri harekat bölgesinde görev yapan herkesin cesurca ve kahramanca savaştığını vurguladı.Kadirov'a cephedeki askerlerin sorunlarıyla her zaman ilgilendiğini bildiğini söyleyen Putin, Çeçen liderden harekat bölgesindeki 'evlatlara', onların ailelerine en iyi dileklerini iletmesini istedi.'Çeçen askerler hayal kırıklığına uğratmayacak'Farklı birliklerin çok iyi kontaklar kurduğunu ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Putin, "Üst rütbeliler de dahil komutanların buna bakışını biliyorum. Sanırım daha önce söyledim; komutanlardan birine Çeçenistanlı evlatların nasıl savaştığını sordum. Anında cevap geldi: Hayal kırıklığına uğratmayacaklar, onlardan tamamen eminim. Bunun çok şey ifade ettiğini anlıyorsunuz. Bu, silahlı faaliyetlerde gerçekten yer alan komutanların değerlendirmesi" ifadelerini kullandı.Kadirov da, buna karşılık Rusya lideri Putin'in talimatlarını yüzde 100 oranında yerine getireceklerinin altını çizdi.'Hiçbir Abrams tankından korkmuyoruz'Rus ordusunun özel askeri harekatta güzel sonuçlar elde ettiğine dikkat çeken Kadirov, her gün birilerinin esir alındığını ve askeri teçhizatın imha edildiğini, hiçbir Abrams tankından korkmadıklarını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230820/kadirov-ukrayna-ordusunun-orehov-yonunde-tahrip-edilen-techizatinin-yer-aldigi-bir-video-paylasti-1074782674.html
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rusya, vladimir putin, ramzan kadirov
rusya, vladimir putin, ramzan kadirov
Çeçen lider Kadirov'la görüşen Putin: Özel harekattaki evlatlarımız cesurca ve kahramanca savaşıyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov'la Kremlin'de bir görüşme gerçekleştirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Kadirov'la görüşmesi sırasında özel askeri harekat bölgesinde görev yapan herkesin cesurca ve kahramanca savaştığını vurguladı.
Kadirov'a cephedeki askerlerin sorunlarıyla her zaman ilgilendiğini bildiğini söyleyen Putin, Çeçen liderden harekat bölgesindeki 'evlatlara', onların ailelerine en iyi dileklerini iletmesini istedi.
'Çeçen askerler hayal kırıklığına uğratmayacak'
Farklı birliklerin çok iyi kontaklar kurduğunu ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Putin, "Üst rütbeliler de dahil komutanların buna bakışını biliyorum. Sanırım daha önce söyledim; komutanlardan birine Çeçenistanlı evlatların nasıl savaştığını sordum. Anında cevap geldi: Hayal kırıklığına uğratmayacaklar, onlardan tamamen eminim. Bunun çok şey ifade ettiğini anlıyorsunuz. Bu, silahlı faaliyetlerde gerçekten yer alan komutanların değerlendirmesi" ifadelerini kullandı.
Kadirov da, buna karşılık Rusya lideri Putin'in talimatlarını yüzde 100 oranında yerine getireceklerinin altını çizdi.
'Hiçbir Abrams tankından korkmuyoruz'
Rus ordusunun özel askeri harekatta güzel sonuçlar elde ettiğine dikkat çeken Kadirov, her gün birilerinin esir alındığını ve askeri teçhizatın imha edildiğini, hiçbir Abrams tankından korkmadıklarını vurguladı.