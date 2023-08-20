https://sputniknews.com.tr/20230820/kadirov-ukrayna-ordusunun-orehov-yonunde-tahrip-edilen-techizatinin-yer-aldigi-bir-video-paylasti-1074782674.html

Kadirov, Ukrayna ordusunun Orehov yönünde tahrip edilen teçhizatının yer aldığı bir video paylaştı

Kadirov, Ukrayna ordusunun Orehov yönünde tahrip edilen teçhizatının yer aldığı bir video paylaştı

Çeçenistan lideri Kadirov, Ukrayna ordusunun özel askeri harekatın Orehov yönünde büyük kayıplara uğratıldığını, ‘Güney Ahmat’ özel kuvvet taburunun... 20.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-20T21:21+0300

2023-08-20T21:21+0300

2023-08-20T21:21+0300

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ramzan kadirov

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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna ordusunun özel askeri harekatın Orehov yönünde büyük kayıplara uğratıldığına dikkat çekerek, Güney Ahmat Taburu’nun savaşçılarının imha ettiği onlarca düşman teçhizatının bir videosunu da paylaştı.Paylaşımda, “Orehov yönünde NATO’nun insan gücü ve yabancı askeri teçhizatı birikmiş durumda. Ukraynalı NATO’cuların saldırıları başarıyla püskürtülüyor. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Güney Ahmat Taburu’nun İHA (insansız hava araçları) birimi, çalışmalarının sonuçlarını paylaşıyor. Sadece Orehov yönünde adamlarımız tarafından imha edilmiş onlarca düşman teçhizatı var. Zaman zaman düşman aynı tırmığa basarak büyük kayıplara uğruyor” ifadelerine yer verildi.Cepheden gönderilen ve imha edilen Batı yapımı teçhizatının yer aldığı bir video da yayınlayan Kadirov, “Düşmanın tüm çabalarına, cephede kaçınılmaz olan zorluklara ve yoksunluklara rağmen Güney Ahmat Taburu’nun askerleri, komutanları Musa Borziyev önderliğinde, askerlik görevleri bunu gerektirdiği sürece görevinin başında kalacak” vurgusunu yaptı.

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çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna krizi, orehovo-zuyevo, rusya federasyonu, ramzan kadirov