https://sputniknews.com.tr/20230820/kadirov-ukrayna-ordusunun-orehov-yonunde-tahrip-edilen-techizatinin-yer-aldigi-bir-video-paylasti-1074782674.html
Kadirov, Ukrayna ordusunun Orehov yönünde tahrip edilen teçhizatının yer aldığı bir video paylaştı
Kadirov, Ukrayna ordusunun Orehov yönünde tahrip edilen teçhizatının yer aldığı bir video paylaştı
Çeçenistan lideri Kadirov, Ukrayna ordusunun özel askeri harekatın Orehov yönünde büyük kayıplara uğratıldığını, ‘Güney Ahmat’ özel kuvvet taburunun... 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T21:21+0300
2023-08-20T21:21+0300
2023-08-20T21:21+0300
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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna ordusunun özel askeri harekatın Orehov yönünde büyük kayıplara uğratıldığına dikkat çekerek, Güney Ahmat Taburu’nun savaşçılarının imha ettiği onlarca düşman teçhizatının bir videosunu da paylaştı.Paylaşımda, “Orehov yönünde NATO’nun insan gücü ve yabancı askeri teçhizatı birikmiş durumda. Ukraynalı NATO’cuların saldırıları başarıyla püskürtülüyor. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Güney Ahmat Taburu’nun İHA (insansız hava araçları) birimi, çalışmalarının sonuçlarını paylaşıyor. Sadece Orehov yönünde adamlarımız tarafından imha edilmiş onlarca düşman teçhizatı var. Zaman zaman düşman aynı tırmığa basarak büyük kayıplara uğruyor” ifadelerine yer verildi.Cepheden gönderilen ve imha edilen Batı yapımı teçhizatının yer aldığı bir video da yayınlayan Kadirov, “Düşmanın tüm çabalarına, cephede kaçınılmaz olan zorluklara ve yoksunluklara rağmen Güney Ahmat Taburu’nun askerleri, komutanları Musa Borziyev önderliğinde, askerlik görevleri bunu gerektirdiği sürece görevinin başında kalacak” vurgusunu yaptı.
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çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna krizi, orehovo-zuyevo, rusya federasyonu, ramzan kadirov
çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna krizi, orehovo-zuyevo, rusya federasyonu, ramzan kadirov
Kadirov, Ukrayna ordusunun Orehov yönünde tahrip edilen teçhizatının yer aldığı bir video paylaştı
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Çeçenistan lideri Kadirov, Ukrayna ordusunun özel askeri harekatın Orehov yönünde büyük kayıplara uğratıldığını, ‘Güney Ahmat’ özel kuvvet taburunun savaşçılarının cephenin bu kısmında düşmana ait onlarca teçhizatı imha ettiğini anlattı.
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna ordusunun özel askeri harekatın Orehov yönünde büyük kayıplara uğratıldığına dikkat çekerek, Güney Ahmat Taburu’nun savaşçılarının imha ettiği onlarca düşman teçhizatının bir videosunu da paylaştı.
Paylaşımda, “Orehov yönünde NATO’nun insan gücü ve yabancı askeri teçhizatı birikmiş durumda. Ukraynalı NATO’cuların saldırıları başarıyla püskürtülüyor. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Güney Ahmat Taburu’nun İHA (insansız hava araçları) birimi, çalışmalarının sonuçlarını paylaşıyor. Sadece Orehov yönünde adamlarımız tarafından imha edilmiş onlarca düşman teçhizatı var. Zaman zaman düşman aynı tırmığa basarak büyük kayıplara uğruyor” ifadelerine yer verildi.
Cepheden gönderilen ve imha edilen Batı yapımı teçhizatının yer aldığı bir video da yayınlayan Kadirov, “Düşmanın tüm çabalarına, cephede kaçınılmaz olan zorluklara ve yoksunluklara rağmen Güney Ahmat Taburu’nun askerleri, komutanları Musa Borziyev önderliğinde, askerlik görevleri bunu gerektirdiği sürece görevinin başında kalacak” vurgusunu yaptı.