Kadirov, Ukrayna ordusunun Orehov yönünde tahrip edilen teçhizatının yer aldığı bir video paylaştı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
SESLİ HABER
AB açıkladı: 20 milyar Euro verdik
08:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: ABD, Ukrayna’nın yenilmesini geciktiriyor
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Ay’a gönderilen Luna-25’i uzmanlar değerlendirdi: Ay artık ekonomik önem kazanıyor
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Batı’nın Ukrayna’ya gönderdiği tanklar sorunlu çıktı
11:00
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan ABD bir Ukrayna eleştirisi daha
12:00
2 dk
SESLİ HABER
İki devlet başkanı konuştu: Batı, Rusya’yı yenemez
13:00
2 dk
SESLİ HABER
İsveçli uzman Aslund: Trump seçilirse NATO dağılır
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan ABD’ye Ukrayna resti: Silah göndermiyoruz
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den itiraf: Saldırıyı biz yaptık
16:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı söyledi: CIA darbe için 5 milyar dolar harcadı
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Vikipedi’ye para cezası
17:31
2 dk
SESLİ HABER
Batı ne yapacağını şaşırdı: Sputnik korkusu anten yasaklattı
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı Johnson: Ukrayna ordusu panik içinde geri çekiliyor
18:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD Hazine Bakanı Yellen’dan itiraf: Çin'de halüsinojen mantar yedim
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusların sonbahar tercihi İstanbul
19:31
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Yeni Kalkınma Bankası ilk kez tahvil ihracı gerçekleştirdi
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Newsweek: Ukrayna ordusunda tartışma şiddetlendi
20:32
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230820/kadirov-ukrayna-ordusunun-orehov-yonunde-tahrip-edilen-techizatinin-yer-aldigi-bir-video-paylasti-1074782674.html
Kadirov, Ukrayna ordusunun Orehov yönünde tahrip edilen teçhizatının yer aldığı bir video paylaştı
Kadirov, Ukrayna ordusunun Orehov yönünde tahrip edilen teçhizatının yer aldığı bir video paylaştı
Çeçenistan lideri Kadirov, Ukrayna ordusunun özel askeri harekatın Orehov yönünde büyük kayıplara uğratıldığını, ‘Güney Ahmat’ özel kuvvet taburunun... 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T21:21+0300
2023-08-20T21:21+0300
ukrayna krizi
çeçenistan
çeçenistan cumhuriyeti
ukrayna
ukrayna krizi
orehovo-zuyevo
rusya federasyonu
ramzan kadirov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072836827_0:139:3146:1909_1920x0_80_0_0_66aee49930d9c70fed11779ef76b7fe9.jpg
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna ordusunun özel askeri harekatın Orehov yönünde büyük kayıplara uğratıldığına dikkat çekerek, Güney Ahmat Taburu’nun savaşçılarının imha ettiği onlarca düşman teçhizatının bir videosunu da paylaştı.Paylaşımda, “Orehov yönünde NATO’nun insan gücü ve yabancı askeri teçhizatı birikmiş durumda. Ukraynalı NATO’cuların saldırıları başarıyla püskürtülüyor. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Güney Ahmat Taburu’nun İHA (insansız hava araçları) birimi, çalışmalarının sonuçlarını paylaşıyor. Sadece Orehov yönünde adamlarımız tarafından imha edilmiş onlarca düşman teçhizatı var. Zaman zaman düşman aynı tırmığa basarak büyük kayıplara uğruyor” ifadelerine yer verildi.Cepheden gönderilen ve imha edilen Batı yapımı teçhizatının yer aldığı bir video da yayınlayan Kadirov, “Düşmanın tüm çabalarına, cephede kaçınılmaz olan zorluklara ve yoksunluklara rağmen Güney Ahmat Taburu’nun askerleri, komutanları Musa Borziyev önderliğinde, askerlik görevleri bunu gerektirdiği sürece görevinin başında kalacak” vurgusunu yaptı.
çeçenistan
çeçenistan cumhuriyeti
ukrayna
rusya federasyonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072836827_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_c7b1fca2e7c2ab04c67b5a2fce1170c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna krizi, orehovo-zuyevo, rusya federasyonu, ramzan kadirov
çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna krizi, orehovo-zuyevo, rusya federasyonu, ramzan kadirov

Kadirov, Ukrayna ordusunun Orehov yönünde tahrip edilen teçhizatının yer aldığı bir video paylaştı

21:21 20.08.2023
© Sputnik / Пресс-служба губернатора Ставропольского края / Multimedya arşivine gidinRamzan Kadirov
Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2023
© Sputnik / Пресс-служба губернатора Ставропольского края
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Çeçenistan lideri Kadirov, Ukrayna ordusunun özel askeri harekatın Orehov yönünde büyük kayıplara uğratıldığını, ‘Güney Ahmat’ özel kuvvet taburunun savaşçılarının cephenin bu kısmında düşmana ait onlarca teçhizatı imha ettiğini anlattı.
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna ordusunun özel askeri harekatın Orehov yönünde büyük kayıplara uğratıldığına dikkat çekerek, Güney Ahmat Taburu’nun savaşçılarının imha ettiği onlarca düşman teçhizatının bir videosunu da paylaştı.
Paylaşımda, “Orehov yönünde NATO’nun insan gücü ve yabancı askeri teçhizatı birikmiş durumda. Ukraynalı NATO’cuların saldırıları başarıyla püskürtülüyor. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Güney Ahmat Taburu’nun İHA (insansız hava araçları) birimi, çalışmalarının sonuçlarını paylaşıyor. Sadece Orehov yönünde adamlarımız tarafından imha edilmiş onlarca düşman teçhizatı var. Zaman zaman düşman aynı tırmığa basarak büyük kayıplara uğruyor” ifadelerine yer verildi.
Cepheden gönderilen ve imha edilen Batı yapımı teçhizatının yer aldığı bir video da yayınlayan Kadirov, “Düşmanın tüm çabalarına, cephede kaçınılmaz olan zorluklara ve yoksunluklara rağmen Güney Ahmat Taburu’nun askerleri, komutanları Musa Borziyev önderliğinde, askerlik görevleri bunu gerektirdiği sürece görevinin başında kalacak” vurgusunu yaptı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала