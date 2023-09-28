https://sputniknews.com.tr/20230928/nato-rusyayi-izlemek-icin-litvanyaya-iki-awacs-ucagi-gonderecek-1075834555.html
NATO, 'Rusya’yı izlemek için' Litvanya'ya iki AWACS uçağı gönderecek
NATO, 'Rusya’yı izlemek için' Litvanya'ya iki AWACS uçağı gönderecek
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ‘Rusya’nın askeri faaliyetlerini’ izlemek üzere iki adet 'havadan erken uyarı ve... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T14:54+0300
2023-09-28T14:54+0300
2023-09-28T14:54+0300
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Açıklamada, ‘NATO, iki AWACS uçağını geçici olarak Litvanya’ya bağlı Šiauliai şehrinde konuşlandıracaktır. İki uçaktan ilki 28 Eylül 2023 Perşembe günü bölgeye ulaşacak, ittifak sınırları yakınındaki Rus askeri faaliyetlerini denetleme görevlerini yerine getirecektir” denildi.NATO'ya ait uçakların Almanya'nın Geilenkirchen’deki hava üssünden Litvanya’ya gönderileceği kaydedilirken, en az birkaç hafta ülkede kalacağı da vurgulandı.Litvanya'ya gidecek uçaklara toplam 150 NATO askeri personelinin de eşlik edeceği ifade edildi.Rusya’nın geçtiğimiz yılı şubat ayında Ukrayna’da başlattığı askeri operasyondan bu yana NATO'ya ait AWACS uçakları, Rus savaş uçaklarını izlemek amacıyla Doğu Avrupa’da yüzlerce uçuş gerçekleştirdi.30 bin feet irtifada görev yapabilen AWACS uçakları, havada 18 saat kalabilirken, yaklaşık 500 km ötedeki tüm hava ve deniz unsurlarını tespit edip fotoğraflayabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230926/abd-ve-nato-uyesi-muttefikleri-kirim-yakinlarindaki-kesif-ucuslarini-uc-katina-cikardi-1075769688.html
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awacs, nato, rusya, litvanya, ukrayna, ukrayna krizi, almanya
awacs, nato, rusya, litvanya, ukrayna, ukrayna krizi, almanya
NATO, 'Rusya’yı izlemek için' Litvanya'ya iki AWACS uçağı gönderecek
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Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ‘Rusya’nın askeri faaliyetlerini’ izlemek üzere iki adet 'havadan erken uyarı ve kontrol' (AWACS) uçağının Litvanya’ya gönderileceği bildirildi.
Açıklamada, ‘NATO, iki AWACS uçağını geçici olarak Litvanya’ya bağlı Šiauliai şehrinde konuşlandıracaktır. İki uçaktan ilki 28 Eylül 2023 Perşembe günü bölgeye ulaşacak, ittifak sınırları yakınındaki Rus askeri faaliyetlerini denetleme görevlerini yerine getirecektir” denildi.
NATO'ya ait uçakların Almanya'nın Geilenkirchen’deki hava üssünden Litvanya’ya gönderileceği kaydedilirken, en az birkaç hafta ülkede kalacağı da vurgulandı.
Litvanya'ya gidecek uçaklara toplam 150 NATO askeri personelinin de eşlik edeceği ifade edildi.
Rusya’nın geçtiğimiz yılı şubat ayında Ukrayna’da başlattığı askeri operasyondan bu yana NATO'ya ait AWACS uçakları, Rus savaş uçaklarını izlemek amacıyla Doğu Avrupa’da yüzlerce uçuş gerçekleştirdi.
30 bin feet irtifada görev yapabilen AWACS uçakları, havada 18 saat kalabilirken, yaklaşık 500 km ötedeki tüm hava ve deniz unsurlarını tespit edip fotoğraflayabiliyor.