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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230928/nato-rusyayi-izlemek-icin-litvanyaya-iki-awacs-ucagi-gonderecek-1075834555.html
NATO, 'Rusya’yı izlemek için' Litvanya'ya iki AWACS uçağı gönderecek
NATO, 'Rusya’yı izlemek için' Litvanya'ya iki AWACS uçağı gönderecek
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ‘Rusya’nın askeri faaliyetlerini’ izlemek üzere iki adet 'havadan erken uyarı ve... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T14:54+0300
2023-09-28T14:54+0300
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awacs
nato
rusya
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Açıklamada, ‘NATO, iki AWACS uçağını geçici olarak Litvanya’ya bağlı Šiauliai şehrinde konuşlandıracaktır. İki uçaktan ilki 28 Eylül 2023 Perşembe günü bölgeye ulaşacak, ittifak sınırları yakınındaki Rus askeri faaliyetlerini denetleme görevlerini yerine getirecektir” denildi.NATO'ya ait uçakların Almanya'nın Geilenkirchen’deki hava üssünden Litvanya’ya gönderileceği kaydedilirken, en az birkaç hafta ülkede kalacağı da vurgulandı.Litvanya'ya gidecek uçaklara toplam 150 NATO askeri personelinin de eşlik edeceği ifade edildi.Rusya’nın geçtiğimiz yılı şubat ayında Ukrayna’da başlattığı askeri operasyondan bu yana NATO'ya ait AWACS uçakları, Rus savaş uçaklarını izlemek amacıyla Doğu Avrupa’da yüzlerce uçuş gerçekleştirdi.30 bin feet irtifada görev yapabilen AWACS uçakları, havada 18 saat kalabilirken, yaklaşık 500 km ötedeki tüm hava ve deniz unsurlarını tespit edip fotoğraflayabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230926/abd-ve-nato-uyesi-muttefikleri-kirim-yakinlarindaki-kesif-ucuslarini-uc-katina-cikardi-1075769688.html
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awacs, nato, rusya, litvanya, ukrayna, ukrayna krizi, almanya
awacs, nato, rusya, litvanya, ukrayna, ukrayna krizi, almanya

NATO, 'Rusya’yı izlemek için' Litvanya'ya iki AWACS uçağı gönderecek

14:54 28.09.2023
© AP Photo / Frank AugsteinAWACS uçağı
AWACS uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Frank Augstein
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Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ‘Rusya’nın askeri faaliyetlerini’ izlemek üzere iki adet 'havadan erken uyarı ve kontrol' (AWACS) uçağının Litvanya’ya gönderileceği bildirildi.
Açıklamada, ‘NATO, iki AWACS uçağını geçici olarak Litvanya’ya bağlı Šiauliai şehrinde konuşlandıracaktır. İki uçaktan ilki 28 Eylül 2023 Perşembe günü bölgeye ulaşacak, ittifak sınırları yakınındaki Rus askeri faaliyetlerini denetleme görevlerini yerine getirecektir” denildi.
NATO'ya ait uçakların Almanya'nın Geilenkirchen’deki hava üssünden Litvanya’ya gönderileceği kaydedilirken, en az birkaç hafta ülkede kalacağı da vurgulandı.
Litvanya'ya gidecek uçaklara toplam 150 NATO askeri personelinin de eşlik edeceği ifade edildi.
Rusya’nın geçtiğimiz yılı şubat ayında Ukrayna’da başlattığı askeri operasyondan bu yana NATO'ya ait AWACS uçakları, Rus savaş uçaklarını izlemek amacıyla Doğu Avrupa’da yüzlerce uçuş gerçekleştirdi.
30 bin feet irtifada görev yapabilen AWACS uçakları, havada 18 saat kalabilirken, yaklaşık 500 km ötedeki tüm hava ve deniz unsurlarını tespit edip fotoğraflayabiliyor.
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