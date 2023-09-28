Musul’da 93 kişinin öldüğü düğün salonu sahibi Erbil’de yakalandı

IKBY Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından IKBY Güvenlik Konseyi'nin konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.Açıklamada, Irak İçişleri Bakanlığı’nın aralarında salonun sahibi Semir Süleyman Krumi Rafo Asu'nun da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında tutuklama emri çıkardığı belirtildi.Tutuklama emrinin alınmasının ardından, IKBY Güvenlik Konseyi kurumlarının salonun sahibini Erbil'de tutuklayarak Irak İçişleri Bakanlığı'na teslim ettiği kaydedildi.Ne olmuştu?Musul'un Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda yangın çıkmıştı.İçişleri Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, Musul'da bir düğün salonunda çıkan yangında 93 kişinin ölüğünü, 100 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İçişleri Bakanı Abdulemir eş-Şammari, Musul’da 93 kişinin ölümüne neden olan düğün salonundaki yangının "havai fişekler"den kaynaklandığını açıklamıştı.Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Musul'da bir düğün salonunda çıkan yangında 93 kişinin ölmesi, 100 kişinin ise yaralanmasının ardından ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmişti.
Yaklaşık 3 saat süren cenaze merasimine, çoğunluğu Hristiyanlardan oluşan Hamdaniye ve çevresinden binlerce kişi katıldı.
Ne olmuştu?
Musul'un Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda yangın çıkmıştı.
İçişleri Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, Musul'da bir düğün salonunda çıkan yangında 93 kişinin ölüğünü, 100 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İçişleri Bakanı Abdulemir eş-Şammari, Musul’da 93 kişinin ölümüne neden olan düğün salonundaki yangının "havai fişekler"den kaynaklandığını açıklamıştı.
Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Musul'da bir düğün salonunda çıkan yangında 93 kişinin ölmesi, 100 kişinin ise yaralanmasının ardından ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmişti.