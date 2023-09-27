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Irak'ta düğündeki yangın faciasının nedeni belli oldu: 100 kişi öldü, yaralı sayısı 500'e yükseldi
Irak'ta düğündeki yangın faciasının nedeni belli oldu: 100 kişi öldü, yaralı sayısı 500'e yükseldi
Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında 100 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 500’e çıktığı belirtildi. Yangının havai... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
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Musul’un Hamdaniye beldesinde bir düğün salonunda yangın çıktı. Musul Sağlık Dairesi Müdür Yardımcısı Ahmed Hamdani, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Musul’un Hamdaniye ilçesinde düğün salonundaki yangında 100 kişinin öldüğünü 500 kişinin yaralandığını söyledi.Havai fişekler nedeniyle çıktığı bilgisi basına yansıyan yangın esnasında düğün salonunda 800 kişinin bulunduğu öğrenildi.Irak haber ajansı INA'nın daha önce Musul Sağlık Dairesi'nden bir kaynağa dayandırdığı haberde, yangında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.Görüntülere yansıdıYangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken, İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari’nin de bölgeye gideceği duyurulmuştu.Gelin ve damadın dans ettiği esnada çıkan yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansımıştı. Görüntülerde insanların panik içinde sağa sola koşuşturdukları yer almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230927/musulda-yangin-faciasi-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1075790374.html
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Irak'ta düğündeki yangın faciasının nedeni belli oldu: 100 kişi öldü, yaralı sayısı 500'e yükseldi

06:35 27.09.2023 (güncellendi: 06:37 27.09.2023)
© Fotoğraf : Sosyal medyaMusul düğün
Musul düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında 100 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 500’e çıktığı belirtildi. Yangının havai fişekler nedeniyle çıktığı belirtiliyor.
Musul’un Hamdaniye beldesinde bir düğün salonunda yangın çıktı. Musul Sağlık Dairesi Müdür Yardımcısı Ahmed Hamdani, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Musul’un Hamdaniye ilçesinde düğün salonundaki yangında 100 kişinin öldüğünü 500 kişinin yaralandığını söyledi.
Havai fişekler nedeniyle çıktığı bilgisi basına yansıyan yangın esnasında düğün salonunda 800 kişinin bulunduğu öğrenildi.
Irak haber ajansı INA'nın daha önce Musul Sağlık Dairesi'nden bir kaynağa dayandırdığı haberde, yangında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Görüntülere yansıdı

Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken, İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari’nin de bölgeye gideceği duyurulmuştu.
Gelin ve damadın dans ettiği esnada çıkan yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansımıştı. Görüntülerde insanların panik içinde sağa sola koşuşturdukları yer almıştı.
Yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
DÜNYA
Irak'ta bir düğünde yangın çıktı: İlk belirlemelere göre 100 kişi öldü
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