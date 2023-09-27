https://sputniknews.com.tr/20230927/musulda-yangin-faciasi-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1075790374.html
Irak'ta bir düğünde yangın çıktı: İlk belirlemelere göre 100 kişi öldü
Irak'ta bir düğünde yangın çıktı: İlk belirlemelere göre 100 kişi öldü
Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında 100 kişi öldü, 150 kişi yaralandı. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T02:25+0300
2023-09-27T02:25+0300
2023-09-27T02:46+0300
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ortadoğu
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Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin yaralandığı belirtildi.Irak haber ajansı INA'nın Musul Sağlık Dairesinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Musul’un Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangında ilk belirlemelere göre 100 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı.Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari’nin de bölgeye gideceği belirtildi.Gelin ve damadın dans ettiği esnada çıkan yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı. Görüntülerde insanların panik içinde sağa sola koşuşturdukları yer aldı.
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irak, musul, ortadoğu, yangın
irak, musul, ortadoğu, yangın
Irak'ta bir düğünde yangın çıktı: İlk belirlemelere göre 100 kişi öldü
02:25 27.09.2023 (güncellendi: 02:46 27.09.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında 100 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.
Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin yaralandığı belirtildi.
Irak haber ajansı INA'nın Musul Sağlık Dairesinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Musul’un Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında ilk belirlemelere göre 100 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı.
Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.
İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari’nin de bölgeye gideceği belirtildi.
Gelin ve damadın dans ettiği esnada çıkan yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı. Görüntülerde insanların panik içinde sağa sola koşuşturdukları yer aldı.