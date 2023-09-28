https://sputniknews.com.tr/20230928/mgk-bugun-toplaniyor-hangi-basliklar-gundeme-gelecek-1075825838.html
MGK bugün toplanıyor: Hangi başlıklar gündeme gelecek?
MGK bugün toplanıyor: Hangi başlıklar gündeme gelecek?
Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da ilk kez katılacak. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T08:21+0300
2023-09-28T08:21+0300
2023-09-28T08:21+0300
türkiye
mgk
milli güvenlik kurulu (mgk)
recep tayyip erdoğan
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Yaklaşık 2 ay aranın ardından Milli Güvenlik Kurulu yeniden toplanıyor. Beştepe'de yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.NTV'nin haberine göre, MGK'da terörle mücadele ilk başlıklar arasında yer alacak. Sınır içinde ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alınacak.Azerbaycan tarafından Karabağ'da başarıyla gerçekleştirilen antiterör operasyonu ile bölgede yaşanan gelişmelerin de MGK'da değerlendirilmesi bekleniyor.Milli Güvenlik Kurulu toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ilk kez katılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230810/emekliye-ayrilan-komutan-musa-avseverden-erdogana-tesekkur-size-sarilmak-istiyorum-1074538108.html
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mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), recep tayyip erdoğan
mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), recep tayyip erdoğan
MGK bugün toplanıyor: Hangi başlıklar gündeme gelecek?
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Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da ilk kez katılacak.
Yaklaşık 2 ay aranın ardından Milli Güvenlik Kurulu yeniden toplanıyor. Beştepe'de yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.
NTV'nin haberine göre, MGK'da terörle mücadele ilk başlıklar arasında yer alacak. Sınır içinde ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alınacak.
Azerbaycan tarafından Karabağ'da başarıyla gerçekleştirilen antiterör operasyonu ile bölgede yaşanan gelişmelerin de MGK'da değerlendirilmesi bekleniyor.
Milli Güvenlik Kurulu toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ilk kez katılacak.