https://sputniknews.com.tr/20230810/emekliye-ayrilan-komutan-musa-avseverden-erdogana-tesekkur-size-sarilmak-istiyorum-1074538108.html

Emekliye ayrılan komutan Musa Avsever'den Erdoğan'a teşekkür: 'Size sarılmak istiyorum'

Emekliye ayrılan komutan Musa Avsever'den Erdoğan'a teşekkür: 'Size sarılmak istiyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına son kez katılan komutanlara hediye takdim etti. Musa Avsever, burada yaptığı... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T16:15+0300

2023-08-10T16:15+0300

2023-08-10T16:15+0300

politika

recep tayyip erdoğan

mgk

milli güvenlik kurulu (mgk)

cumhurbaşkanı

komutan

musa avsever

asker

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Erdoğan başkanlığındaki MGK, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, son kez MGK toplantısına katılan, 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e saat ve çini hediye edildi.Musa Avsever, burada yaptığı konuşmada, askerliğe 1971 yılında başladığını, bu şura ile emekliliğe ayrıldığını belirterek, "Bir subayın gelebileceği en üst seviyeye geldim. Teşekkür ederim." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada duygulanan Avsever'e sarılarak "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık. Sağ ol" dedi.Orgeneral Atilla Gülan da TSK'ya 47 sene hizmet verdiğini ifade ederek, Avsever'in kendisinden daha fazla hizmetinin olduğunu söyledi.Görevini en üst düzeyde bıraktığı için onurlu ve gururlu olduğunu dile getiren Gülan, destekleri için Erdoğan'a teşekkür etti.

https://sputniknews.com.tr/20230809/cumhurbaskani-erdogandan-hakan-fidana-ustun-hizmet-madalyasi-1074511109.html

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recep tayyip erdoğan, mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), cumhurbaşkanı, komutan, musa avsever, asker