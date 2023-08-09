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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Fidan'a 'Üstün Hizmet Madalyası'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Fidan'a 'Üstün Hizmet Madalyası'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a MİT'teki görevlerinden dolayı "Devlet üstün hizmet madalyası" takdim etti. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T18:09+0300
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hakan fidan
recep tayyip erdoğan
madalya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, son kez MGK toplantısına katılan, 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e saat ve çini hediye edildi.Musa Avsever, burada yaptığı konuşmada, askerliğe 1971 yılında başladığını, bu şura ile emekliliğe ayrıldığını belirterek, "Bir subayın gelebileceği en üst seviyeye geldim. Teşekkür ederim" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada duygulanan Avsever'e sarılarak "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık. Sağ ol" dedi.Orgeneral Atilla Gülan da TSK'ya 47 sene hizmet verdiğini ifade ederek, Avsever'in kendisinden daha fazla hizmetinin olduğunu söyledi.Görevini en üst düzeyde bıraktığı için onurlu ve gururlu olduğunu dile getiren Gülan, destekleri için Erdoğan'a teşekkür etti.Fidan'a Üstün Hizmet MadalyasıCumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra MİT'te 13 yılı aşkın müsteşar yardımcısı, müsteşar ve başkanlık ile Cumhurbaşkanı özel temsilcisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a 'Devlet Üstün Hizmet Madalyası' verdi.Madalyayı alan Fidan, "Ben bu madalyayı, benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlarım adına alıyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Rabb'im mekanlarını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.
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hakan fidan, recep tayyip erdoğan, madalya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Fidan'a 'Üstün Hizmet Madalyası'

18:09 09.08.2023 (güncellendi: 18:13 09.08.2023)
© AAHakan Fidan'a Üstün Hizmet Madalyası
Hakan Fidan'a Üstün Hizmet Madalyası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a MİT'teki görevlerinden dolayı "Devlet üstün hizmet madalyası" takdim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, son kez MGK toplantısına katılan, 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e saat ve çini hediye edildi.
Musa Avsever, burada yaptığı konuşmada, askerliğe 1971 yılında başladığını, bu şura ile emekliliğe ayrıldığını belirterek, "Bir subayın gelebileceği en üst seviyeye geldim. Teşekkür ederim" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada duygulanan Avsever'e sarılarak "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık. Sağ ol" dedi.
Orgeneral Atilla Gülan da TSK'ya 47 sene hizmet verdiğini ifade ederek, Avsever'in kendisinden daha fazla hizmetinin olduğunu söyledi.
Görevini en üst düzeyde bıraktığı için onurlu ve gururlu olduğunu dile getiren Gülan, destekleri için Erdoğan'a teşekkür etti.

Fidan'a Üstün Hizmet Madalyası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra MİT'te 13 yılı aşkın müsteşar yardımcısı, müsteşar ve başkanlık ile Cumhurbaşkanı özel temsilcisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a 'Devlet Üstün Hizmet Madalyası' verdi.
Madalyayı alan Fidan, "Ben bu madalyayı, benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlarım adına alıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Rabb'im mekanlarını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.
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