https://sputniknews.com.tr/20230928/mansur-yavas-30-milyon-nufusu-ilgilendiren-projeyi-cumhurbaskani-onaylamasina-ragmen-reddettiler-1075821239.html

Mansur Yavaş: 30 milyon nüfusu ilgilendiren projeyi, Cumhurbaşkanı onaylamasına rağmen reddettiler

Mansur Yavaş: 30 milyon nüfusu ilgilendiren projeyi, Cumhurbaşkanı onaylamasına rağmen reddettiler

ABB Başkanı Yavaş, Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasite artırımına ilişkin "Belediye Meclisi'ndeki üyeler bizim bu parayı alıp başka yerlerde... 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T01:33+0300

2023-09-28T01:33+0300

2023-09-28T01:33+0300

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Merkezi (Tatlar) Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki kapasite artırımı için kredi kullanma yetkisini içeren taleplerinin ABB Meclisi'nde ertelenmesi konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.Tesiste kapasite artışı yapılamadığı için atık suyun yarısının Ankara Çayı'na verildiğini anlatan Yavaş, kapasite artışı için dış finansman bulmalarına rağmen ABB Meclisi'nde proje bazlı kredi taleplerinin önce reddedildiğini, veto üzerine de ertelendiğini söyledi.'Bu arıtılamayan su, sadece Ankara halkını değil İstanbul'u da ilgilendiriyor'Yavaş, sulamayla yetişen sebzelerin Ankara ve civar illere gönderildiğini hatırlatarak, "Arıtılan ve arıtılamayan Ankara halkının atık suyu Ankara Çayı'na karışıyor. Oradan Sakarya Nehri'ne ve Sakarya Nehri'nden de İstanbul Ömerli Barajı'na gidiyor. Yani bu arıtılamayan su, sadece Ankara halkını değil İstanbul'u da ilgilendiriyor. Yine bu Ankara Çayı'nın kenarında gerek Sincan, Yenikent ve Polatlı halkı buralardan sulama yapıyor. Buralarda kullanılan suyun ve İstanbul'a giden suyun tertemiz olması gerekiyor" diye konuştu.Yapımına 1993'te eski belediye başkanı Murat Karayalçın zamanında başlanan tesisin 1998'de açıldığını hatırlatan Yavaş, kapasitesinin Ankara nüfusuna göre 2010'da mutlaka arttırılması gerektiğine yönelik raporların yer aldığına işaret etti.Belediye Başkanı Yavaş, tesiste bugüne kadar kapasite artırımına gidilmediğini dile getirerek, şöyle devam etti:'Tekrar iki aydır da erteleme kararı alıyorlar'Yatırım programına alınan tesis için gerekli finansman kaynağını bulduklarını ifade eden Yavaş, kredi için ABB Meclisi'nden onay beklediklerine dikkati çekti.Yavaş, şunları kaydetti:'Bugüne kadar bir tane form gelmedi'Yavaş, geçtiğimiz günlerde araçlarını belediyeye satmak istediklerini açıklayan özel halk otobüsleri (ÖHO) ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230921/mansur-yavas-acikladi-65-yas-ustu-ucretsiz-toplu-tasima-karari-1075643348.html

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