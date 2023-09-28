https://sputniknews.com.tr/20230928/libya-ulusal-ordusu-general-hafter-putin-ve-soygu-ile-gorustu-1075852490.html

Libya Ulusal Ordusu: General Hafter, Putin ve Şoygu ile görüştü

Libya Ulusal Ordusu: General Hafter, Putin ve Şoygu ile görüştü

Libya Ulusal Ordusu, General Hafter’in Moskova’da Putin ve Şoygu ile görüştüğünü duyurdu. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T21:51+0300

2023-09-28T21:51+0300

2023-09-28T21:51+0300

dünya

libya ulusal ordusu

libya ulusal ordusu (luo)

libya ulusal ordusu (lna)

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Libya Ulusal Ordusu, komutanları General Halife Hafter’in salı günü Moskova’ya yaptığı ziyaret çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmeler yaptığını bildirdi.Libya Ulusal Ordusu’nun Facebook'ta yayınlanan açıklamasında, “Libya Ulusal Ordusu Başkomutanı Mareşal Halife Haftar, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmeler gerçekleştirdi” denildi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Putin ile Haftar arasındaki görüşmeyi doğrulayarak, Libya ve genel olarak bölgedeki durumun ele alındığını belirtti

https://sputniknews.com.tr/20230926/libya-ulusal-ordusu-general-hafter-rusyayi-ziyaret-etti-1075786110.html

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libya ulusal ordusu, libya ulusal ordusu (luo), libya ulusal ordusu (lna)