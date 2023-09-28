https://sputniknews.com.tr/20230928/libya-ulusal-ordusu-general-hafter-putin-ve-soygu-ile-gorustu-1075852490.html
Libya Ulusal Ordusu: General Hafter, Putin ve Şoygu ile görüştü
Libya Ulusal Ordusu: General Hafter, Putin ve Şoygu ile görüştü
Libya Ulusal Ordusu, General Hafter’in Moskova’da Putin ve Şoygu ile görüştüğünü duyurdu. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T21:51+0300
2023-09-28T21:51+0300
2023-09-28T21:51+0300
dünya
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libya ulusal ordusu (luo)
libya ulusal ordusu (lna)
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Libya Ulusal Ordusu, komutanları General Halife Hafter’in salı günü Moskova’ya yaptığı ziyaret çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmeler yaptığını bildirdi.Libya Ulusal Ordusu’nun Facebook'ta yayınlanan açıklamasında, “Libya Ulusal Ordusu Başkomutanı Mareşal Halife Haftar, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmeler gerçekleştirdi” denildi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Putin ile Haftar arasındaki görüşmeyi doğrulayarak, Libya ve genel olarak bölgedeki durumun ele alındığını belirtti
https://sputniknews.com.tr/20230926/libya-ulusal-ordusu-general-hafter-rusyayi-ziyaret-etti-1075786110.html
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libya ulusal ordusu, libya ulusal ordusu (luo), libya ulusal ordusu (lna)
libya ulusal ordusu, libya ulusal ordusu (luo), libya ulusal ordusu (lna)
Libya Ulusal Ordusu: General Hafter, Putin ve Şoygu ile görüştü
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Libya Ulusal Ordusu, General Hafter’in Moskova’da Putin ve Şoygu ile görüştüğünü duyurdu.
Libya Ulusal Ordusu, komutanları General Halife Hafter’in salı günü Moskova’ya yaptığı ziyaret çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmeler yaptığını bildirdi.
Libya Ulusal Ordusu’nun Facebook'ta yayınlanan açıklamasında, “Libya Ulusal Ordusu Başkomutanı Mareşal Halife Haftar, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmeler gerçekleştirdi” denildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Putin ile Haftar arasındaki görüşmeyi doğrulayarak, Libya ve genel olarak bölgedeki durumun ele alındığını belirtti