https://sputniknews.com.tr/20230926/libya-ulusal-ordusu-general-hafter-rusyayi-ziyaret-etti-1075786110.html
Libya Ulusal Ordusu: General Hafter, Rusya’yı ziyaret etti
Libya Ulusal Ordusu: General Hafter, Rusya’yı ziyaret etti
Libya Ulusal Ordusu, komutanları General Halife Hafter’in bugün Rusya’yı ziyaret ederek Rusya Savunma Bakanlığı’nda görüşmelerde bulunduğunu belirtti. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T23:31+0300
2023-09-26T23:31+0300
2023-09-26T23:31+0300
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Libya Ulusal Ordusu’nun açıklamasında, General Hafter’in “Rusya devletinin davetiyle” Rusya’ya ziyarette bulunduğu kaydedildi. Libyalı komutanı havalimanında karşılayan heyetin başında Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Bek Yevkurov’un bulunduğu bildirildi.Açıklamada, “Ziyaret sırasında, Libya’daki gelişmelerle ilgili Rusya’nın üst düzey yetkilileriyle görüşmeler yapıldı, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, bu ilişkileri güçlendirme ve geliştirme yolları ele alındı” ifadesine yer verildi.
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libya, libya ulusal ordusu (luo), afrika, rusya
libya, libya ulusal ordusu (luo), afrika, rusya
Libya Ulusal Ordusu: General Hafter, Rusya’yı ziyaret etti
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Libya Ulusal Ordusu, komutanları General Halife Hafter’in bugün Rusya’yı ziyaret ederek Rusya Savunma Bakanlığı’nda görüşmelerde bulunduğunu belirtti.
Libya Ulusal Ordusu’nun açıklamasında, General Hafter’in “Rusya devletinin davetiyle” Rusya’ya ziyarette bulunduğu kaydedildi. Libyalı komutanı havalimanında karşılayan heyetin başında Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Bek Yevkurov’un bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, “Ziyaret sırasında, Libya’daki gelişmelerle ilgili Rusya’nın üst düzey yetkilileriyle görüşmeler yapıldı, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, bu ilişkileri güçlendirme ve geliştirme yolları ele alındı” ifadesine yer verildi.