https://sputniknews.com.tr/20230928/kremlin-kanadanin-bu-rezaletten-ders-cikarmasini-umuyoruz-1075841812.html
Kremlin: Kanada'nın bu rezaletten ders çıkarmasını umuyoruz
Kremlin: Kanada'nın bu rezaletten ders çıkarmasını umuyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kanada'nın bir SS mensubunu onurlandırmasıyla ilgili "Bu rezaletten ders çıkarmalarını umuyoruz" açıklamasında bulundu. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T17:50+0300
2023-09-28T17:50+0300
2023-09-28T17:50+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
kanada
nazi
waffen ss
ss galiçya tümeni
faşizm
nazizm
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Kanada'nın Ukraynalı SS mensubunun parlamentoda onurlandırarak yaşadığı utançtan ders çıkarmasının ve anti-faşist girişimleri desteklemeye başlamasının çok önemli olduğunu söyledi.Peskov açıklamasında Kanada'nın başına açtığı bu rezeletten ders çıkarmasını umduklarını ifade ederek Rusya Federasyonu'nun bu husustaki girişimlerini duyduğunda tavrını ortaya koyması ve Kanada'nın bu girişimlerle dayanışma içinde olmasının hususi bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Peskov açıklamalarında, asıl önemli olanın bu hadisenin gelecekte kabul edilemez olduğunu farkına varmak olduğunu belirtirken Kanada gibi bir ülkede bile Nazizm ve faşizm gibi korkunç ideolojiler hakkında bilgi eksikliğinin farkına varılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Peskov açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı: "Bu bilgiler insanlara aşılanmalı ve Nazizme karşı olarak yapılmalıdır ki tekerrür etmesin ve tekerrür ettiğinde de ortadan kaldırılsın."Cuma günü Vladimir Zelenskiy'in Kanada Parlamentosu'nu ziyareti sebebiyle, 98 yaşındaki Yaroslav Hunk Kanada Parlamentosu'nun bir toplantısına davet edilenler arasındaydı ve burada kendisini alkışlayan izleyicilere Ruslara karşı savaşan bir gazi olarak tanıtılmıştı. Hakikatte ise Ukraynalı milliyetçilerden oluşan ve sadece Kızıl Ordu ile savaşmakla kalmayıp Yahudilere, Polonyalılara, Belaruslulara ve Slovaklara karşı vahşet uygulayan SS'in "Galiçya" gönüllü tümeninin eski bir üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Ukrayna milliyetçisinin Parlamento'ya davet edilmesinin sorumluluğu Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota'ya aitti ve daha sonra kendisi istifa etti.
https://sputniknews.com.tr/20230927/kanada-basbakani-trudeau-ukraynali-nazi-skandaliyla-ilgili-ozur-diledi-1075815968.html
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dmitriy peskov, kremlin, kanada, nazi, waffen ss, ss galiçya tümeni, faşizm, nazizm
dmitriy peskov, kremlin, kanada, nazi, waffen ss, ss galiçya tümeni, faşizm, nazizm
Kremlin: Kanada'nın bu rezaletten ders çıkarmasını umuyoruz
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kanada'nın bir SS mensubunu onurlandırmasıyla ilgili "Bu rezaletten ders çıkarmalarını umuyoruz" açıklamasında bulundu.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Kanada'nın Ukraynalı SS mensubunun parlamentoda onurlandırarak yaşadığı utançtan ders çıkarmasının ve anti-faşist girişimleri desteklemeye başlamasının çok önemli olduğunu söyledi.
Peskov açıklamasında Kanada'nın başına açtığı bu rezeletten ders çıkarmasını umduklarını ifade ederek Rusya Federasyonu'nun bu husustaki girişimlerini duyduğunda tavrını ortaya koyması ve Kanada'nın bu girişimlerle dayanışma içinde olmasının hususi bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Peskov açıklamalarında, asıl önemli olanın bu hadisenin gelecekte kabul edilemez olduğunu farkına varmak olduğunu belirtirken Kanada gibi bir ülkede bile Nazizm ve faşizm gibi korkunç ideolojiler hakkında bilgi eksikliğinin farkına varılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Peskov açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı: "Bu bilgiler insanlara aşılanmalı ve Nazizme karşı olarak yapılmalıdır ki tekerrür etmesin ve tekerrür ettiğinde de ortadan kaldırılsın."
Cuma günü Vladimir Zelenskiy'in Kanada Parlamentosu'nu ziyareti sebebiyle, 98 yaşındaki Yaroslav Hunk Kanada Parlamentosu'nun bir toplantısına davet edilenler arasındaydı ve burada kendisini alkışlayan izleyicilere Ruslara karşı savaşan bir gazi olarak tanıtılmıştı. Hakikatte ise Ukraynalı milliyetçilerden oluşan ve sadece Kızıl Ordu ile savaşmakla kalmayıp Yahudilere, Polonyalılara, Belaruslulara ve Slovaklara karşı vahşet uygulayan SS'in "Galiçya" gönüllü tümeninin eski bir üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Ukrayna milliyetçisinin Parlamento'ya davet edilmesinin sorumluluğu Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota'ya aitti ve daha sonra kendisi istifa etti.