https://sputniknews.com.tr/20230928/kgao-bdt-ve-sio-genel-sekreterleri-pekinde-guvenlik-ve-istikrar-konularini-gorustu-1075822416.html
KGAÖ, BDT ve ŞİÖ genel sekreterleri Pekin’de güvenlik ve istikrar konularını görüştü
KGAÖ, BDT ve ŞİÖ genel sekreterleri Pekin’de güvenlik ve istikrar konularını görüştü
KGAÖ, BDT ve ŞİÖ genel sekreterleri Çin’in başkenti Pekin’de bölgesel güvenlik ve istikrar alanındaki konuları ele aldıkları bir toplantı gerçekleştirdi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T02:22+0300
2023-09-28T02:22+0300
2023-09-28T02:22+0300
dünya
kgaö
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)
kollektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) üst düzey idari yetkilileri Pekin’de sorumluluk alanlarındaki güvenlik ve istikrar durumuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştıkları bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi.KGAÖ’nün basın servisinden yapılan açıklamada, “Pekin'de Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov, Şangay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Zhang Ming ve Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Sekreter Yardımcısı İlhom Nematov arasında bir çalışma toplantısı düzenlendi. Toplantıda Avrasya'nın önde gelen üç bölgesel örgütünün üst düzey idari yetkilileri, sorumluluk alanlarındaki güvenlik ve istikrar duruma ilişkin değerlendirmelerini paylaştı” ifadelerine yer verildi.Toplantıda ayrıca, terörizm ve aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, sınır ötesi suçlarla mücadele alanındaki işbirliğinin yanı sıra üç örgütün bilgi ve analiz yapıları arasında daha aktif bir etkileşimin geliştirilmesine özel önem verildiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230805/putinden-bdt-ulkeleri-ikinci-oyunlarinin-katilimcilarina-kutlama-1074404847.html
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kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö), kollektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö), kollektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
KGAÖ, BDT ve ŞİÖ genel sekreterleri Pekin’de güvenlik ve istikrar konularını görüştü
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KGAÖ, BDT ve ŞİÖ genel sekreterleri Çin’in başkenti Pekin’de bölgesel güvenlik ve istikrar alanındaki konuları ele aldıkları bir toplantı gerçekleştirdi.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) üst düzey idari yetkilileri Pekin’de sorumluluk alanlarındaki güvenlik ve istikrar durumuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştıkları bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi.
KGAÖ’nün basın servisinden yapılan açıklamada, “Pekin'de Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov, Şangay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Zhang Ming ve Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Sekreter Yardımcısı İlhom Nematov arasında bir çalışma toplantısı düzenlendi. Toplantıda Avrasya'nın önde gelen üç bölgesel örgütünün üst düzey idari yetkilileri, sorumluluk alanlarındaki güvenlik ve istikrar duruma ilişkin değerlendirmelerini paylaştı” ifadelerine yer verildi.
Toplantıda ayrıca, terörizm ve aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, sınır ötesi suçlarla mücadele alanındaki işbirliğinin yanı sıra üç örgütün bilgi ve analiz yapıları arasında daha aktif bir etkileşimin geliştirilmesine özel önem verildiği kaydedildi.