https://sputniknews.com.tr/20230805/putinden-bdt-ulkeleri-ikinci-oyunlarinin-katilimcilarina-kutlama-1074404847.html

Putin’den BDT Ülkeleri İkinci Oyunları’nın katılımcılarına kutlama

Putin’den BDT Ülkeleri İkinci Oyunları’nın katılımcılarına kutlama

Rusya lideri Vladimir Putin, bu yıl Belarus’ta düzenlenen BDT Ülkeleri İkinci Oyunları’nın katılımcılarını, organizatörlerini ve konuklarını kutladı. 05.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-05T21:29+0300

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dünya

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bdt

belarus

vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Putin, bu yıl Belarus’ta düzenlenen BDT Ülkeleri İkinci Oyunları’nın katılımcılarını, organizatörlerini ve konuklarını kutlayarak, etkinliğin atletlere spor alanındaki en iyi yeteneklerini ortaya koyarak en iyi rakipleri ile yarışma imkanı sağladığını belirtti.Kremlin’in web sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “BDT Ülkeleri İkinci Oyunları’nın Belarus Cumhuriyeti'nde açılışı vesilesiyle sizleri selamlıyorum. Bugünkü Oyunlar coğrafyasını önemli ölçüde genişleterek binlerce katılımcıyı, antrenörlerini, akıl hocalarını ve hayranlarını Belarus’un şehirlerinde bir araya getirdi ve önümüzdeki günlerde sporculara güçlü rakiplerle rekabet etme, karakter ve iradelerini ortaya koyma, sonuna kadar mücadele etme ve kazanma için mükemmel bir imkan sağlayacak” ifadelerine yer verildi.2021 yılında Rusya'nın girişimiyle gerçekleşen BDT Ülkeleri İlk Oyunlarının kapsamlı bir destek alarak başarıyla düzenlendiğine ve spor dünyasında önemli bir olay haline geldiğine dikkat çeken Putin, ayrıca oyunların katılımcılarına yeni başarılara imza atmalarını, konuklara ise parlak, unutulmayacak izlenimler edinmelerini diledi.BDT Ülkeleri İkinci Oyunları bu yıl Belarus’ta düzenleniyor. 20 spor dalında yapılacak olan müsabakalara, BDT ülkelerinin yanı sora Bahreyn, Venezuela, Vietnam, İran, Küba, Kuveyt, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır dahil olmak üzere toplam 22 ülkeden 2 bin 200’ün üzerinde sporcu katılacak.BDT Ülkeleri İlk Oyunları ise 2021’de Rusya’nın girişimi ile Kazan kentinde düzenlenmişti.

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