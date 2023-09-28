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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230928/kartli-odemeler-agustos-ayinda-7989-milyar-tl-oldu-1075847593.html
Kartlı ödemeler ağustos ayında 798,9 milyar TL oldu
Kartlı ödemeler ağustos ayında 798,9 milyar TL oldu
Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ağustos ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 131 arttı. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T19:24+0300
2023-09-28T19:24+0300
ekonomi
ödeme
kart
bankalararası kart merkezi
kredi kartı
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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ağustos ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 131 artarak 798,9 milyar TL oldu.BKM, ağustos ayına ilişkin verilerini açıkladı.Buna göre, ağustos itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 111,4 milyon, banka kartı sayısı 182,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 82,8 milyon adet oldu.2022 yılının ağustos ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 19'luk, banka kartı adedinde yüzde 13'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 25'lik artış yaşandı.Toplam kart sayısı ise 376,8 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi.Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ağustos ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 131 artarak 798,9 milyar TL oldu.Kartlı ödemelerin 650,2 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 135,1 milyar TL'sinde banka kartları, 13,6 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Ağustosta mağaza içi yapılan her 4 kartlı ödemeden 3'ü temassız gerçekleştirildiKredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 138, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 101 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 122 oldu.Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ağustosta yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 1,4 milyar adet oldu.Kartlı ödemelerin 804 milyonu kredi kartları ile yapılırken 541,5 milyon adedinde banka kartları, 86,5 milyonunda ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 29 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 26 olarak gerçekleşti.Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 883 milyon adet oldu. Ağustosta mağaza içi yapılan her 4 kartlı ödemeden 3'ü temassız gerçekleştirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230909/kredi-kartlarinda-yeni-donem-limit-sinirlamasi-icin-harekete-gectiler-1075325206.html
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ödeme, kart, bankalararası kart merkezi, kredi kartı
ödeme, kart, bankalararası kart merkezi, kredi kartı

Kartlı ödemeler ağustos ayında 798,9 milyar TL oldu

19:24 28.09.2023
© Sputnik / Антон Денисов / Multimedya arşivine gidinkredi kart- ödeme - kartlı ödeme - Moskova metro
kredi kart- ödeme - kartlı ödeme - Moskova metro - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
© Sputnik / Антон Денисов
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Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ağustos ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 131 arttı.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ağustos ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 131 artarak 798,9 milyar TL oldu.
BKM, ağustos ayına ilişkin verilerini açıkladı.
Buna göre, ağustos itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 111,4 milyon, banka kartı sayısı 182,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 82,8 milyon adet oldu.
2022 yılının ağustos ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 19'luk, banka kartı adedinde yüzde 13'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 25'lik artış yaşandı.
Toplam kart sayısı ise 376,8 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi.
Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ağustos ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 131 artarak 798,9 milyar TL oldu.
Kartlı ödemelerin 650,2 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 135,1 milyar TL'sinde banka kartları, 13,6 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Ağustosta mağaza içi yapılan her 4 kartlı ödemeden 3'ü temassız gerçekleştirildi

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 138, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 101 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 122 oldu.
Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ağustosta yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 1,4 milyar adet oldu.
Kartlı ödemelerin 804 milyonu kredi kartları ile yapılırken 541,5 milyon adedinde banka kartları, 86,5 milyonunda ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.
Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 29 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 26 olarak gerçekleşti.
Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 883 milyon adet oldu. Ağustosta mağaza içi yapılan her 4 kartlı ödemeden 3'ü temassız gerçekleştirildi.
Kredi kartı, pos cihazı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2023
EKONOMİ
Kredi kartlarında yeni dönem: Limit sınırlaması için harekete geçtiler
9 Eylül, 09:21
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