https://sputniknews.com.tr/20230909/kredi-kartlarinda-yeni-donem-limit-sinirlamasi-icin-harekete-gectiler-1075325206.html

Kredi kartlarında yeni dönem: Limit sınırlaması için harekete geçtiler

Kredi kartlarında yeni dönem: Limit sınırlaması için harekete geçtiler

Orta Vadeli Program’da (OVP) kredi kartı kullanımının yeniden düzenleneceğinin belirtilmesi sonrası birçok bankanın yüksek limitli kredi kartı sahiplerine kart... 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T09:21+0300

2023-09-09T09:21+0300

2023-09-09T09:22+0300

ekonomi

kredi kartı

kredi kartı limiti

banka

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Daha önce periyodik olarak bankalar tarafından artırılan veya müşterinin talebi üzerine kolay şekilde yükseltilen kredi kartı limitlerinde prosedürler zorlaştırıldı.Milliyet’in haberine göre, son dönemlerde limit artırımı talep edilen müşterilerin gelir durumlarının daha dikkatli incelendiği öğrenilirken, özellikle yabancı şirketlerde döviz üzerinden çalışan, yüksek gelirli kişilerden limit artırımı için şirketlerinden gelir belgesi istenmeye başlandı. Bazı bankalar, şirketlerden gelen gelir belgelerinin yabancı dilde olması halinde, yeminli tercümandan çeviri talep ediyor ve ancak bundan sonra limit artırımı talebi değerlendiriliyor.Daha önce, kullancıların tüm bankalardaki toplam kredi kartı limitinin, kart sahibi olduğu ilk yıl aylık ortalama net gelirinin 2 katını, sonraki yıllarda ise 4 katını geçemeyeceği yönünde yasal düzenleme yapılmıştı. Buna karşın son dönemde bazı kredi kartlarında, tüm kartlar toplamında aylık gelir miktarına bile ulaşmayacak şekilde limit belirlendiği öğrenildi. Tüketicilerin, aylık gelirlerinin altında, bazı durumlarda gelirlerinin yarısı kadar belirlenen kullanım limitleri için yine bankalarıyla temasa geçip limit artırma başvurusunda bulunması gerekiyor.Sanal kredi kartına yöneldilerAlışverişlerinde kredi kartı limiti engeline takılan vatandaşlar ise alternatif çözümlere yöneliyor. Özellikle cep telefonu, bilgisayar, beyaz eşya gibi alışverişlerini kredi kartı limitleri nedeniyle tamamlayamayan müşterilere, sanal kart alternatifi sunuluyor. İnternet bankacılığı üzerinden de başvurulabilen sanal kartlarda limiti müşterinin kendisi belirliyor.Taksit sınırlamasıKredi kartlarında son dönemlerde tartışılan bir diğer konu da bazı yurtdışı harcamalarına getirilen taksit sınırlaması oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK); havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışı harcamalara krediyle kartıyla taksitli ödeme yapılamayacağını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230907/3-yillik-planda-yer-aldi-kredi-karti-kullanimina-sinirlama-1075261865.html

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kredi kartı, kredi kartı limiti, banka