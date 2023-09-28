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İstanbul'da tramvay ve teleferik seferleri iptal edildi
İstanbul'da tramvay ve teleferik seferleri iptal edildi
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nın bazı istasyonlarında sefer iptali yapılırken, Maçka-Taşkışla ve... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T16:39+0300
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İstanbul'da tramvay ve teleferik seferleri iptal edildi.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatlarımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda yoğun yağış nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230928/meteorolojiden-yeni-uyari-istanbul-ankara-ve-9-il-icin-saganak-bekleniyor-1075841520.html
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istanbul, tramvay, sağanak, sel, teleferik
istanbul, tramvay, sağanak, sel, teleferik

İstanbul'da tramvay ve teleferik seferleri iptal edildi

16:39 28.09.2023
© Sputnik / Kerimcan MalazKabataş Tramvay İstasyonu
Kabataş Tramvay İstasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nın bazı istasyonlarında sefer iptali yapılırken, Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatları işletmeye kapatıldı.
İstanbul'da tramvay ve teleferik seferleri iptal edildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatlarımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda yoğun yağış nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Rüzgar ve sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
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