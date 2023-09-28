https://sputniknews.com.tr/20230928/istanbulda-tramvay-ve-teleferik-seferleri-iptal-edildi-1075842265.html

İstanbul'da tramvay ve teleferik seferleri iptal edildi

İstanbul'da tramvay ve teleferik seferleri iptal edildi

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nın bazı istasyonlarında sefer iptali yapılırken, Maçka-Taşkışla ve... 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T16:39+0300

2023-09-28T16:39+0300

2023-09-28T16:39+0300

türkiye

istanbul

tramvay

sağanak

sel

teleferik

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İstanbul'da tramvay ve teleferik seferleri iptal edildi.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatlarımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda yoğun yağış nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230928/meteorolojiden-yeni-uyari-istanbul-ankara-ve-9-il-icin-saganak-bekleniyor-1075841520.html

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