https://sputniknews.com.tr/20230928/meteorolojiden-yeni-uyari-istanbul-ankara-ve-9-il-icin-saganak-bekleniyor-1075841520.html

Meteoroloji'den yeni uyarı: İstanbul, Ankara ve 9 il için sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den yeni uyarı: İstanbul, Ankara ve 9 il için sağanak bekleniyor

Meteoroloji'nin son raporuna göre, İstanbul ve Ankara ile Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Isparta, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova’da sağanak... 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T16:25+0300

2023-09-28T16:25+0300

2023-09-28T16:25+0300

yaşam

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara ile Isparta, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırkalerli şehirleri için sağanak yağış uyarısında bulundu.İstanbul’daki uyarı “turuncu” kodlu verilirken, diğer şehirlerde “sarı” kodlu uyarı verildi.İstanbul Valiliği, "Marmara Bölgesi'nde 28 Eylül 2023 (Perşembe) günü devam eden gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren İstanbul il geneli, Yalova ve Kocaeli, gece saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulundu.Ankara Valiliği uyardıİstanbul’daki uyarının ardından bir uyarı da başkent Ankara için yapıldı.Ankara Valiliği’nen yapılan açıklamada, “Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat! Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; önümüzdeki 2 saat içerisinde Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

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