https://sputniknews.com.tr/20230928/istanbul-valisi-uyardi-ivedi-sekilde-bosaltin-1075841925.html
Vali Gül, İstanbul için uyardı: 'İvedi şekilde boşaltın'
Vali Gül, İstanbul için uyardı: 'İvedi şekilde boşaltın'
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkisini gösteren sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Vali, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T16:34+0300
2023-09-28T16:34+0300
2023-09-28T16:57+0300
türkiye
davut gül
istanbul
sağanak
sağanak yağış
su baskını
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İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi. Kuvvet yağış Başakşehir ve Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu. Yağmur suları nedeniyle araçlar sulara gömüldü.Vali Davut Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İstanbul'da yaşanan sağanak yağışlara dikkat çekti. Vali Gül açıklamasında "Sevgili İstanbullular, İlimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230928/istanbulda-tramvay-ve-teleferik-seferleri-iptal-edildi-1075842265.html
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davut gül, istanbul, sağanak, sağanak yağış, su baskını
davut gül, istanbul, sağanak, sağanak yağış, su baskını
Vali Gül, İstanbul için uyardı: 'İvedi şekilde boşaltın'
16:34 28.09.2023 (güncellendi: 16:57 28.09.2023) Abone ol
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkisini gösteren sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Vali, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız" açıklamasını yaptı. Ayrıca Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde yağış sonrası araçlar sular içinde kaldı.
İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi. Kuvvet yağış Başakşehir ve Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu. Yağmur suları nedeniyle araçlar sulara gömüldü.
Vali Davut Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İstanbul'da yaşanan sağanak yağışlara dikkat çekti.
Vali Gül açıklamasında "Sevgili İstanbullular, İlimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız" ifadelerine yer verdi.