https://sputniknews.com.tr/20230928/istanbul-valisi-uyardi-ivedi-sekilde-bosaltin-1075841925.html

Vali Gül, İstanbul için uyardı: 'İvedi şekilde boşaltın'

Vali Gül, İstanbul için uyardı: 'İvedi şekilde boşaltın'

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkisini gösteren sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Vali, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde... 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T16:34+0300

2023-09-28T16:34+0300

2023-09-28T16:57+0300

türkiye

davut gül

istanbul

sağanak

sağanak yağış

su baskını

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İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi. Kuvvet yağış Başakşehir ve Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu. Yağmur suları nedeniyle araçlar sulara gömüldü.Vali Davut Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İstanbul'da yaşanan sağanak yağışlara dikkat çekti. Vali Gül açıklamasında "Sevgili İstanbullular, İlimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız" ifadelerine yer verdi.

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davut gül, istanbul, sağanak, sağanak yağış, su baskını