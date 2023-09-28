https://sputniknews.com.tr/20230928/ingiliz-savunma-bakanindan-ukraynaya-daha-fazla-askeri-destek-sozu-1075835907.html
İngiliz Savunma Bakanı'ndan Ukrayna'ya daha fazla askeri destek sözü
İngiliz Savunma Bakanı'ndan Ukrayna'ya daha fazla askeri destek sözü
İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Kiev'i ziyaretinde İngiltere'nin Ukrayna'ya daha fazla askeri destek vereceğini ifade etti. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T22:15+0300
2023-09-28T22:15+0300
2023-09-28T22:15+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ingiltere
ingiltere savunma bakanlığı
birleşik krallık
grant shapps
tony radakin
vladimir zelenskiy
rustem umerov
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İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps'ın Kiev'i ziyaret ettiği ve bu ziyaret sırasında Kiev'e Londra'dan daha fazla askeri destek sözü verdiği belirtildi.İngiltere Savunma Bakanlığı daha önce, Londra'nın önümüzdeki aylarda Kiev'e ek askeri teçhizat ve mühimmat tedarik etmeyi planladığını açıklamıştı. Daha önce Savunma Bakanı da yaptığı açıklamada İngiltere'nin Ukrayna'ya ek olarak on binlerce top mermisi tedarik edeceğini duyurmuştu.Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile bir araya geldi ve Birleşik Krallık'tan daha fazla askeri destek sözü aldı" cümlesine yer verildi. Shapps'ın Çarşamba günü İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin eşliğinde Ukrayna'ya gittiği kaydedilen açıklamaya göre Bakan burada Kiev'e askeri yardım konusunu görüşmek üzere bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Bakanlık, "önümüzdeki haftalarda ve aylarda" daha fazla destek sağlanacağını ve İngiltere ve müttefikleri tarafından eğitilen Ukraynalı askeri personel sayısının 26 bine yükseldiğini söyledi.Shapps'ın Kiev'e bir önceki ziyareti geçen ay Enerji Güvenliği Bakanı olduğu dönemde gerçekleşmişti. O dönemde Ukraynalı yetkililerle yapılan görüşmelerin konuları arasında Ukrayna'ya insani yardım, NATO üyeliği ve çatışma sonrası yeniden yapılanma gibi başlıklar yer alıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230924/ingiltere-daha-fazla-ukrayna-askerini-egitmeye-hazirlaniyor-1075722381.html
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ukrayna, ingiltere, ingiltere savunma bakanlığı, birleşik krallık, grant shapps, tony radakin, vladimir zelenskiy, rustem umerov
ukrayna, ingiltere, ingiltere savunma bakanlığı, birleşik krallık, grant shapps, tony radakin, vladimir zelenskiy, rustem umerov
İngiliz Savunma Bakanı'ndan Ukrayna'ya daha fazla askeri destek sözü
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İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Kiev'i ziyaretinde İngiltere'nin Ukrayna'ya daha fazla askeri destek vereceğini ifade etti.
İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps'ın Kiev'i ziyaret ettiği ve bu ziyaret sırasında Kiev'e Londra'dan daha fazla askeri destek sözü verdiği belirtildi.
İngiltere Savunma Bakanlığı daha önce, Londra'nın önümüzdeki aylarda Kiev'e ek askeri teçhizat ve mühimmat tedarik etmeyi planladığını açıklamıştı. Daha önce Savunma Bakanı da yaptığı açıklamada İngiltere'nin Ukrayna'ya ek olarak on binlerce top mermisi tedarik edeceğini duyurmuştu.
Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile bir araya geldi ve Birleşik Krallık'tan daha fazla askeri destek sözü aldı" cümlesine yer verildi.
Shapps'ın Çarşamba günü İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin eşliğinde Ukrayna'ya gittiği kaydedilen açıklamaya göre Bakan burada Kiev'e askeri yardım konusunu görüşmek üzere bir dizi toplantı gerçekleştirdi.
Bakanlık, "önümüzdeki haftalarda ve aylarda" daha fazla destek sağlanacağını ve İngiltere ve müttefikleri tarafından eğitilen Ukraynalı askeri personel sayısının 26 bine yükseldiğini söyledi.
Shapps'ın Kiev'e bir önceki ziyareti geçen ay Enerji Güvenliği Bakanı olduğu dönemde gerçekleşmişti. O dönemde Ukraynalı yetkililerle yapılan görüşmelerin konuları arasında Ukrayna'ya insani yardım, NATO üyeliği ve çatışma sonrası yeniden yapılanma gibi başlıklar yer alıyordu.