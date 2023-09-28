https://sputniknews.com.tr/20230928/iga-istanbul-havalimaninin-ust-yonetiminde-gorev-degisikligi-1075820661.html
İGA İstanbul Havalimanı'nın üst yönetiminde görev değişikliği
İGA İstanbul Havalimanı'nın üst yönetiminde görev değişikliği
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılından bu yana İGA'nın CEO'su olan Kadri Samsunlu'nun yerine vekaleten... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T01:12+0300
2023-09-28T01:12+0300
2023-09-28T01:12+0300
türkiye
istanbul havalimanı
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İGA İstanbul Havalimanı’nın üst yöneticilik (CEO) görevine, Selahattin Bilgen vekaleten atandı.İGA Havalimanı İşletmesi AŞ’den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230706/istanbul-havalimani-en-iyi-dogrudan-baglanti-sunan-havalimanlari-arasinda-birinci-1073252835.html
türkiye
istanbul havalimanı
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istanbul havalimanı
İGA İstanbul Havalimanı'nın üst yönetiminde görev değişikliği
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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılından bu yana İGA'nın CEO'su olan Kadri Samsunlu'nun yerine vekaleten Selahattin Bilgen'in atandığı duyuruldu.
İGA İstanbul Havalimanı’nın üst yöneticilik (CEO) görevine, Selahattin Bilgen vekaleten atandı.
İGA Havalimanı İşletmesi AŞ’den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2017 yılından bu yana İGA İstanbul Havalimanı’na başarıyla liderlik etmiş olan CEO’muz Sayın Kadri Samsunlu ile ortak şekilde yürüttüğümüz bir sürecin sonucunda yollarımızı ayırmaya karar verdiğimizi bildirmek isteriz. Kendisine İGA İstanbul Havalimanı’nın başarısına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz. İGA İstanbul Havalimanı CEO’luk görevine, CFO’muz Sayın Selahattin Bilgen vekaleten atanmıştır. İGA İstanbul Havalimanı olarak ‘küresel aktarma merkezi’ konumumuzu her geçen gün güçlendirecek ve Türkiye’nin geleceği için değer üretmeye devam edeceğiz."