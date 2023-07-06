İstanbul Havalimanı 'En iyi doğrudan bağlantı sunan havalimanları' arasında birinci

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'NATO, Avrasya'ya yerleşmeye çalışırken ŞİÖ de Avrupa'ya doğru giriyor'
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
AKŞAM POSTASI
Ekonomiden gelen sinyaller
17:07
89 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünya aylarca o koyunu konuştu
18:45
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Radyo Sputnik'in konuğu oluyor
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sokakta başladı, caz müziğin en tanınan isimlerinden oldu
13:25
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memur zammına sendikalar ne diyor?
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Can Atalay için eylem. Sera Kadıgil anlatıyor
17:03
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230706/istanbul-havalimani-en-iyi-dogrudan-baglanti-sunan-havalimanlari-arasinda-birinci-1073252835.html
İstanbul Havalimanı 'En iyi doğrudan bağlantı sunan havalimanları' arasında birinci
İstanbul Havalimanı 'En iyi doğrudan bağlantı sunan havalimanları' arasında birinci
Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI Europe) 2023 Hava Bağlantı Eğilimleri Raporu'na göre İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanları arasında en... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T18:09+0300
2023-07-06T18:09+0300
yaşam
istanbul havalimanı
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/02/1064094132_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_033fe8f491a8a0acb499b151a6b91a99.jpg
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Kadri Samsunlu, sosyal medya hesabından ACI Europe'nin 2023 Hava Bağlantı Eğilimleri Raporu'na ait sonuçları paylaştı.Samsunlu, 2019'da "En iyi doğrudan bağlantı sunan havalimanları" arasında 5'inci olan İstanbul Havalimanı'nın 2023'te bu kategoride ilk sıraya yükseldiğini belirtti."En iyi uluslararası aktarma bağlantısı" sunan havalimanları arasında 2019'da 6'ncı olan İstanbul Havalimanı'nın 2023'te bu kategoride de ikinci sıraya yükseldiğini vurgulayan Samsunlu, bu başarıda Türk Hava Yolları'nın (THY) büyük katkısı olduğunu ifade etti.Samsunlu, THY'nin güçlü büyümesinin bu başarının ana sebebi olduğunu dile getirerek, "Ayrıca, İstanbul'a uçmaya başlayan yeni hava yolları da başarımıza katkı veriyor. Küresel bir aktarma merkezi olarak İstanbul Havalimanı'nın pandemi öncesi doğrudan bağlantı kapasitesini aşan tek havalimanı olmasından gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
istanbul havalimanı
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/02/1064094132_214:0:862:486_1920x0_80_0_0_ba79bfcc539052e5bcf31f6f27539766.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul havalimanı, istanbul
istanbul havalimanı, istanbul

İstanbul Havalimanı 'En iyi doğrudan bağlantı sunan havalimanları' arasında birinci

18:09 06.07.2023
© AAİstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AA
Abone olTelegram
Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI Europe) 2023 Hava Bağlantı Eğilimleri Raporu'na göre İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanları arasında en iyi doğrudan bağlantıyı sunan havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Kadri Samsunlu, sosyal medya hesabından ACI Europe'nin 2023 Hava Bağlantı Eğilimleri Raporu'na ait sonuçları paylaştı.
Samsunlu, 2019'da "En iyi doğrudan bağlantı sunan havalimanları" arasında 5'inci olan İstanbul Havalimanı'nın 2023'te bu kategoride ilk sıraya yükseldiğini belirtti.
"En iyi uluslararası aktarma bağlantısı" sunan havalimanları arasında 2019'da 6'ncı olan İstanbul Havalimanı'nın 2023'te bu kategoride de ikinci sıraya yükseldiğini vurgulayan Samsunlu, bu başarıda Türk Hava Yolları'nın (THY) büyük katkısı olduğunu ifade etti.
Samsunlu, THY'nin güçlü büyümesinin bu başarının ana sebebi olduğunu dile getirerek, "Ayrıca, İstanbul'a uçmaya başlayan yeni hava yolları da başarımıza katkı veriyor. Küresel bir aktarma merkezi olarak İstanbul Havalimanı'nın pandemi öncesi doğrudan bağlantı kapasitesini aşan tek havalimanı olmasından gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала