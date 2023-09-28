https://sputniknews.com.tr/20230928/gaziosmanpasada-bir-kadin-sel-sularina-kapildi-1075853559.html
Gaziosmanpaşa'da bir kadın sel sularına kapıldı
Gaziosmanpaşa'da bir kadın sel sularına kapıldı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel sularına kapılan bir kadın metrelerce sürüklendi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T23:36+0300
2023-09-28T23:36+0300
2023-09-28T23:36+0300
sel
gaziosmanpaşa
kadın
türkiye
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İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde sel meydana geldi. Selden etkilenen Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde de bir kadın suya kapıldı. Metrelerce sürüklenen kadını başka bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230928/istanbul-valisi-uyardi-ivedi-sekilde-bosaltin-1075841925.html
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sel, gaziosmanpaşa, kadın
sel, gaziosmanpaşa, kadın
Gaziosmanpaşa'da bir kadın sel sularına kapıldı
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel sularına kapılan bir kadın metrelerce sürüklendi.
İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde sel meydana geldi. Selden etkilenen Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde de bir kadın suya kapıldı.
Metrelerce sürüklenen kadını başka bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.