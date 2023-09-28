https://sputniknews.com.tr/20230928/gaziosmanpasada-bir-kadin-sel-sularina-kapildi-1075853559.html

Gaziosmanpaşa'da bir kadın sel sularına kapıldı

Gaziosmanpaşa'da bir kadın sel sularına kapıldı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel sularına kapılan bir kadın metrelerce sürüklendi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T23:36+0300

2023-09-28T23:36+0300

2023-09-28T23:36+0300

sel

gaziosmanpaşa

kadın

türkiye

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İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde sel meydana geldi. Selden etkilenen Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde de bir kadın suya kapıldı. Metrelerce sürüklenen kadını başka bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230928/istanbul-valisi-uyardi-ivedi-sekilde-bosaltin-1075841925.html

gaziosmanpaşa

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