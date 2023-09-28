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Fas'taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 960'a yükseldi
Fas'taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 960'a yükseldi
Fas'ta 8 Eylül gecesi meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 960'a yükseldiği bildirildi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
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Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa Baytas, kabine toplantısının akabinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Baytas, depremin bilançosunda artış olduğunu ve ölü sayısının 2 bin 960'a yükseldiğini söyledi.Sahadaki çalışmalar devam ederken, yıkılan evlerin sayımı sürecinin de çeşitli paydaşlar arasında koordineli olarak yürütüldüğünü kaydeden Baytas, hükümetin, hasarlı evlerle ilgili sayım işlemlerini gelecek ayın sonundan önce tamamlamayı umduğunu dile getirdi.Baytas, sayım sürecinin bitiminden sonra, bu eylül ayından itibaren ve bir yıl süreyle depremden etkilenen her aileye ayda 2 bin 500 dirhem (250 dolar) ödeme yapılacağını ifade etti.Fas'ta 7 büyüklüğünde depremFas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.Resmi makamların açıklamalarında, bölgedeki nüfusun üçte ikisine tekabül eden 2,8 milyon kişinin depremden etkilendiği, yıkılan evlerin sayısının yaklaşık 60 bin olup, bunların yüzde 32'sinin tamamen, diğerlerinin ise kısmen yıkıldığı belirtilmişti.En son yapılan bilgilendirmede depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 946 olarak açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230922/fas-hukumeti-depremden-etkilenen-ailelere-ayda-250-dolar-yardim-yapacak-1075694409.html
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fas, deprem, afrika
fas, deprem, afrika

Fas'taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 960'a yükseldi

00:17 28.09.2023
© AFP 2023 / BULENT KILICFas deprem
Fas deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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Fas'ta 8 Eylül gecesi meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 960'a yükseldiği bildirildi.
Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa Baytas, kabine toplantısının akabinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Baytas, depremin bilançosunda artış olduğunu ve ölü sayısının 2 bin 960'a yükseldiğini söyledi.
Sahadaki çalışmalar devam ederken, yıkılan evlerin sayımı sürecinin de çeşitli paydaşlar arasında koordineli olarak yürütüldüğünü kaydeden Baytas, hükümetin, hasarlı evlerle ilgili sayım işlemlerini gelecek ayın sonundan önce tamamlamayı umduğunu dile getirdi.
Baytas, sayım sürecinin bitiminden sonra, bu eylül ayından itibaren ve bir yıl süreyle depremden etkilenen her aileye ayda 2 bin 500 dirhem (250 dolar) ödeme yapılacağını ifade etti.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Resmi makamların açıklamalarında, bölgedeki nüfusun üçte ikisine tekabül eden 2,8 milyon kişinin depremden etkilendiği, yıkılan evlerin sayısının yaklaşık 60 bin olup, bunların yüzde 32'sinin tamamen, diğerlerinin ise kısmen yıkıldığı belirtilmişti.
En son yapılan bilgilendirmede depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 946 olarak açıklanmıştı.
Fas - deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2023
DÜNYA
Fas hükümeti, depremden etkilenen ailelere ayda 250 dolar yardım yapacak
22 Eylül, 22:45
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