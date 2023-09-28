https://sputniknews.com.tr/20230928/fastaki-depremde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-2-bin-960a-yukseldi-1075820196.html

Fas'taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 960'a yükseldi

Fas'taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 960'a yükseldi

Fas'ta 8 Eylül gecesi meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 960'a yükseldiği bildirildi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T00:17+0300

2023-09-28T00:17+0300

2023-09-28T00:17+0300

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fas

deprem

afrika

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Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa Baytas, kabine toplantısının akabinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Baytas, depremin bilançosunda artış olduğunu ve ölü sayısının 2 bin 960'a yükseldiğini söyledi.Sahadaki çalışmalar devam ederken, yıkılan evlerin sayımı sürecinin de çeşitli paydaşlar arasında koordineli olarak yürütüldüğünü kaydeden Baytas, hükümetin, hasarlı evlerle ilgili sayım işlemlerini gelecek ayın sonundan önce tamamlamayı umduğunu dile getirdi.Baytas, sayım sürecinin bitiminden sonra, bu eylül ayından itibaren ve bir yıl süreyle depremden etkilenen her aileye ayda 2 bin 500 dirhem (250 dolar) ödeme yapılacağını ifade etti.Fas'ta 7 büyüklüğünde depremFas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.Resmi makamların açıklamalarında, bölgedeki nüfusun üçte ikisine tekabül eden 2,8 milyon kişinin depremden etkilendiği, yıkılan evlerin sayısının yaklaşık 60 bin olup, bunların yüzde 32'sinin tamamen, diğerlerinin ise kısmen yıkıldığı belirtilmişti.En son yapılan bilgilendirmede depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 946 olarak açıklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230922/fas-hukumeti-depremden-etkilenen-ailelere-ayda-250-dolar-yardim-yapacak-1075694409.html

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