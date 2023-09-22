https://sputniknews.com.tr/20230922/fas-hukumeti-depremden-etkilenen-ailelere-ayda-250-dolar-yardim-yapacak-1075694409.html
Fas hükümeti, depremden etkilenen ailelere ayda 250 dolar yardım yapacak
Fas hükümeti, depremden etkilenen ailelere ayda 250 dolar yardım yapacak
Fas hükümeti, depremden etkilenen her aileye 1 yıl boyunca aylık 250 dolar dağıtmayı planladığını duyurdu. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T22:45+0300
2023-09-22T22:45+0300
2023-09-22T22:45+0300
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Bütçeden Sorumlu Bakan Yardımcısı Fevzi Lakca, yerel basına yaptığı açıklamada, hükümetin bu aydan itibaren bir yıl süreyle depremden etkilenen her aileye ayda 2 bin 500 dirhem (250 dolar) dağıtma niyetinde olduğunu belirtti.Depremde evleri yıkılan ev sahiplerine 140 bin dirhem (yaklaşık 14 bin dolar), kısmen hasar gören evlerin restorasyonu için de 80 bin dirhem (8 bin dolar civarında) destek verileceğini aktaran Lacka, depremzedeler için ayrılan bütçenin yaklaşık 8 milyar dirhem (800 bin dolar) olduğunu kaydetti.Ülkede depremden 2,8 milyon kişinin etkilendiğini, bunun da bölgelerdeki nüfusun üçte ikisine tekabül ettiğini paylaşan Lacka, yıkılan evlerin sayısının 59 bin 675'e ulaştığını, bunların yüzde 32'sinin tamamen, diğerlerinin ise kısmen yıkıldığını belirtti.Fas'ta 8 Eylül'de merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki deprem meydana gelmişti. Depremde 3 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 125 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230909/fasta-deprem-nedeniyle-3-gunluk-yas-ilan-edildi-1075351551.html
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fas, afrika, deprem, deprem, restorasyon, marakeş
fas, afrika, deprem, deprem, restorasyon, marakeş
Fas hükümeti, depremden etkilenen ailelere ayda 250 dolar yardım yapacak
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Fas hükümeti, depremden etkilenen her aileye 1 yıl boyunca aylık 250 dolar dağıtmayı planladığını duyurdu.
Bütçeden Sorumlu Bakan Yardımcısı Fevzi Lakca, yerel basına yaptığı açıklamada, hükümetin bu aydan itibaren bir yıl süreyle depremden etkilenen her aileye ayda 2 bin 500 dirhem (250 dolar) dağıtma niyetinde olduğunu belirtti.
Depremde evleri yıkılan ev sahiplerine 140 bin dirhem (yaklaşık 14 bin dolar), kısmen hasar gören evlerin restorasyonu için de 80 bin dirhem (8 bin dolar civarında) destek verileceğini aktaran Lacka, depremzedeler için ayrılan bütçenin yaklaşık 8 milyar dirhem (800 bin dolar) olduğunu kaydetti.
Ülkede depremden 2,8 milyon kişinin etkilendiğini, bunun da bölgelerdeki nüfusun üçte ikisine tekabül ettiğini paylaşan Lacka, yıkılan evlerin sayısının 59 bin 675'e ulaştığını, bunların yüzde 32'sinin tamamen, diğerlerinin ise kısmen yıkıldığını belirtti.
Fas'ta 8 Eylül'de merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki deprem meydana gelmişti. Depremde 3 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 125 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.