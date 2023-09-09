https://sputniknews.com.tr/20230909/fasta-deprem-nedeniyle-3-gunluk-yas-ilan-edildi-1075351551.html

Fas'ta deprem nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

Fas'ta deprem nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

Fas Kralı 6. Muhammed, dün gece meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatına mal olan deprem nedeniyle ülkede 3 gün yas ilan etti. 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T22:53+0300

2023-09-09T22:53+0300

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Fas Kralı 6. Muhammed, depremde yıkılan evlerin yeniden inşası için acil durum programı oluşturmakla görevli bir bakanlar komitesi kurulması talimatını verdi.Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda Kral 6. Muhammed'in başkanlığında depremin sonuçlarının ele alındığı bir toplantı düzenlendi.Kral 6. Muhammed, toplantıda Fas’ta 3 gün ulusal yas ilan edilmesi ve kamu kurumlarındaki bayrakların yarıya indirilmesine karar verdi.Fas Kralı, en kısa sürede, depremde yıkılan evlerin yeniden inşası için acil durum programı oluşturmakla görevli bir bakanlar komitesi kurulması talimatını verdi.Ayrıca, toplantıda arama kurtarma ekiplerinin güçlendirilmesi, kurtarma ve tahliye süreçlerinin hızlandırılması, depremden etkilenen bölgelere içme suyu, gıda ve çadır gibi temel ihtiyaçların ulaştırılması için acil önlemlerin alınmasına karar kılındı.Fas Kralı 6. Muhammed ayrıca, zor şartlar altındaki depremzedelerle ilgilenilmesi, depremde evsiz kalanlara acil yardım ulaştırılması, barınma, beslenme ve tüm temel ihtiyaçların karşılanması talimatını verdi.Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde dün yerel saatle 23.10'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.İçişleri Bakanlığı, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1305'e, yaralıların 1832'ye yükseldiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230909/fastaki-depremde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-1305e-yukseldi-1075350394.html

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